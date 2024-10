Macron ne želi da se 'Emily u Parizu' snima u Rimu: 'Nema smisla, serija je za nas plus!'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da će se boriti da osigura povratak popularne serije 'Emily in Paris' upravo u glavni grad Francuske, nakon što se set preselio u Italiju.

- Snažno ćemo se boriti. I tražit ćemo od njih da ostanu u Parizu! 'Emily u Parizu' u Rimu nema smisla - rekao je Macron za magazin Variety u intervjuu objavljenom u srijedu, prenosi Reuters.

Foto: Sarah Meyssonnier

U četvrtoj sezoni serije američka iseljenica Emily, koju glumi glumica Lily Collins, preselila se iz Pariza u Rim zbog posla.

Uspjeh serije, kojeg je doživjela tijekom karantene 2020. godine, bio je toliki da se Macronova supruga Brigitte pojavila u jednoj epizodi u posljednjoj sezoni.

- Bio sam jako ponosan, a ona je bila vrlo sretna što je to učinila. To je samo nekoliko minuta, ali mislim da je to bio jako dobar trenutak za nju - rekao je Macron.

- Mislim da je to dobro za imidž Francuske. 'Emily u Parizu' je super pozitivna u smislu privlačnosti za zemlju - kaže.

Foto: Youtube/Emily in Paris/screenshoot