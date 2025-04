Macy Gray stiže u Tvornicu: Kao dijete se sramila svog glasa...

Macy Gray uskoro u Tvornici kulture obilježava 25 godina od objave prvijenca! Album 'On How Life Is' zauvijek je promijenio njezin život, a Macy Gray proslavit će veliku godišnjicu i sa zagrebačkom publikom u petak, 20. lipnja 2025. godine. Macy Gray prije 25 godina napisala je soundtrack svoje duše, a povodom 25. godišnjice albuma 'On How Life Is', Pitchfork je objavio veliku priču o posebnoj glazbenici i njezinu putu te recenziju albuma koji je promijenio sve.

Kako piše Jackson Howard, novinar i kritičar jednog od najprestižnijih glazbenih magazina i portala, Macy Gray (pravog imena Natalie McIntyre) nije imala lako djetinjstvo, a posebno ga je obilježio njezin glas. Kako se Natalie sramila vlastitog rašpastoga glasa, odrastala je povučena u sebe, smišljajući pjesme i razmišljajući o drugačijem životu. Iz tog je razloga uzela i umjetničko ime, stvarajući novu glazbenu personu.

Soul kraljica Macy Gray nastupila u zagrebačkoj Tvornici kulture | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Tek nakon odlaska na fakultet, Macy je počela pisati pjesme s prijateljima i pjevati u njihovim bendovima. Iako je proživjela nekoliko turbulentnih godina i neuspjelih pokušaja da objavi album za neku od diskografskih kuća, to joj je 1999. godine ipak pošlo za rukom.

Diskografska kuća Epic Records objavila je "On How Life Is", no u prva se dva tjedna prodalo samo 20 tisuća kopija. Prijelomni trenutak i prava eksplozija dogodili su se nakon objave drugog singla "I Try", pjesme koja je i danas jedan od najvećih svjetskih klasika.

Howard je u svojoj recenziji za Pitchfork precizno opisao njezin unikatni vokal koji poput snažne sile dotiče svakog slušatelja.

- To je glas hrapave teksture poput čelične vune - izgreban i istrošen, sklon jazzerskim urlicima i ispaljenim dosjetkama izrečenima kroz smijeh. No istovremeno je dovoljno elastičan da s iznenađujućom preciznošću prenese emocije - smatra Howard.

Zagreb: Koncert R&B, jazz i soul pjeva?ice Macy Gray u Tvornici kulture | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Album je producirao Andrew Slater, okupljajući oko sebe pažljivo selektirani tim koji je Macy Gray stavio u centar priče, pažljivo naglašujući sve njezine vrline. Neke od zvijezde koje su se uključile u snimanje albuma bili su Arik Marshall, koji je u jednom trenutku bio gitarist Red Hot Chili Peppersa, Lenny Castro, Matt Chamberlain, klavijaturist Foo Fightersa Rami Jaffee i mnogi drugi.

Soul kraljica Macy Gray nastupila u zagrebačkoj Tvornici kulture | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Nevjerojatno senzualna, emotivna i iskrena, Macy Gray je u deset pjesama ulila čitavu svoju dušu. Pjesme koje plaču, mole, žale i zavode naposljetku zaključuju da je život uistinu vrijedan življenja. Raskošan, srcedrapajući, a istovremeno funky, album donosi svojevrsnu katarzu i brojne himne koje će i 25 godina kasnije odzvanjati jednako glasno.