Mađioničar Luka Vidović bio je u američkom 'Magic Showu': 'Ovo je ostvarenje najluđih snova!'

Hrvatski mađioničar Luka Vidović ovog je ponedjeljka svojim čarolijama oduševio njujoršku publiku koja je imala sreću nabaviti ulaznice za najtraženiji američki mađioničarski live show 'Monday Night Magic' koji se u brodvejskom kazalištu Cutting Room prikazuje već skoro 30 godina.

Ovo je najveći uspjeh našeg proslavljenog iluzioniste koji je pozivnicu dobio nakon što su organizatori vidjeli njegov impresivan nastup na američkom televizijskom showu 'Penn and Teller', a Luki posebno laska činjenica što su mu ponudili nastup u najatraktivnijem, adventskom terminu koji je mjesecima unaprijed rasprodan.

Foto: PROMO

- Nastup u Monday Night Magicu je stvarenje mojih najluđih snova! Kada sam dobio poziv mislio sam da se netko od mojih prijatelja sa mnom šali, a nakon što sam shvatio da je stvar ozbiljna, euforiju je zamijenila lagana panika jer dobiti priliku nastupati u showu koji ugošćuje najbolje mađioničare iz cijelog svijeta nosi ogromnu odgovornost.

Foto: PROMO

Publika kazališta u kojem su do sada nastupale i zvijezde poput Lady Gage, Stinga, Davida Bowiea, a čiji je suvlasnik Chris Noth, Mr. Big iz kultne serije 'Seks i grad', fenomenalno je reagirala na Lukinu izvedbu glasno poprativši svaki trik pa je Luka imao dojam da je 'na nogometnoj utakmici, a ne mađioničarskom showu'.

Foto: PROMO

U publici je bila i glumica Jemima Kirke koju je proslavila uloga u HBO-ovoj seriji 'Girls'. Da Lukin trijumf ne bi prošao prejednostavno, pobrinula se njegova putna torba puna rekvizita za predstavu koja se zagubila na njujorškom aerodromu.

Vođen krilaticom 'The show must go on', Luka se snašao odlaskom u najstariji američki dućan mađioničarske opreme Tannen's Magic shop gdje bi, kako je rekao, mogao provesti tri dana isprobavajući sve što se tamo nudi.

Foto: PROMO

U međuvremenu je, nekom čarolijom, torba ipak pronađena pa je Luka bio maksimalno spreman pokazati američkoj publici svoje najbolje trikove.

Hrvatska publika će u Lukinim čarolijama moći uživati tijekom čitavog ožujka 2024. godine u zagrebačkom kazalištu Luda kuća gdje Luka priprema seriju spektakularnih predstava Magic Show.