Madonna (65) pjevala u korzetu i donjem vešu: Vratila se na turneju nakon ozbiljne bolesti

Madonna je u subotu započela turneju "Celebration" u Londonu, nastupom koji je dokazao da su njezina energija, karizma i apetit za kontroverzama malo oslabili nakon četiri desetljeća karijere pop superzvijezde i susreta sa smrću ranije ove godine.

Izvedba najvećih hitova 65-godišnjakinje pomaknuta je sa srpanjskog datuma nakon što je hospitalizirana na intenzivnoj njezi zbog ozbiljne bakterijske infekcije.

- Stvarno sam iznenađena što sam dogurala ovako daleko. I mislim to na toliko mnogo razina - rekla je obožavateljima u O2 areni.

Pozornica postala modna pista

Noseći korzet i lance koji su definirali njezin proboj na glazbeno tržište, otpjevala je "Into The Groove" prije nego što ju je problem sa zvukom natjerao da govori o svojim ranim borbama u New Yorku.

S obnovljenom pjesmom "Holiday" iz 1983. ponovno je stvorila hedonističko veselje njujorškog kluba prije napada AIDS-a te je odala počasti onima koji su umrli.

Religijske slike s dozom seksualnosti, koje su Madonnu uzdigle od pop zvijezde do kulturne ikone, bile su pozadina za "Like a Prayer", dok je hit "Vogue" iz 1990-ih pozornicu pretvorio u modnu pistu.

Komentirala situaciju na Bliskom istoku

Madonna se osvrnula na situaciju na Bliskom istoku rekavši da se "u svijetu događa puno ludih stvari kojima je bolno svjedočiti".

- Iako su nam srca slomljena, naš duh ne može se slomiti - dodala je.

Sedmerostruka dobitnica nagrade Grammy odgodila je sjevernoamerički dio turneje za početak prosinca.

