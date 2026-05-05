BROD U OLUJI

Madonna na Met Galu došla s brodom na glavi i golemim šalom, držalo ga sedam ljudi

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: DANIEL COLE

Kraljica popa pretvorila je stepenice Metropolitana u umjetničku pozornicu, inspirirana nadrealističkom slikom Leonore Carrington, u jednom od najupečatljivijih izdanja večeri

Admiral

Na Met Gali 2026. godine umjetnost je doslovno oživjela, a Madonna je ponudila jedan od najupečatljivijih primjera te transformacije.

Glazbena ikona, 67-godišnja “kraljica popa” i dugogodišnja gošća ovog prestižnog događaja, zaustavila je poglede na stepenicama Metropolitan Museum of Art u New Yorku. Nosila je kreaciju modne kuće Saint Laurent, inspiriranu slikom The Temptation of St. Anthony. Fragment II umjetnice Leonore Carrington, kako prenosi People.

Met Gala 2026 in New York City
Foto: DANIEL COLE

Za najvažniju modnu večer godine Madonna je odabrala potpuno crnu kombinaciju, upotpunjenu satenskim rukavicama i šeširom na kojem se nalazila upečatljiva skulptura broda. Ovo plovilo, smješteno na crnoj kapi sa srebrnim detaljima, bilo je prekriveno prozirnim sivo plavim šalom toliko velikim da ga je moralo nositi čak sedam asistentica.

Ovogodišnja tema “Moda je umjetnost” nadovezuje se na proljetnu izložbu muzeja pod nazivom “Kostim kao umjetnost”. Upravo slika koja je inspirirala Madonnin izgled prikazuje ženu s velikim šeširom i tkaninom koju nosi više osoba, što je pjevačica vjerno interpretirala na crvenom tepihu.

Poput likova sa slike, i asistentice koje su nosile njezin raskošni šal bile su odjevene u haljine različitih pastelnih boja, svaka s jedinstvenim, prozirnim dodatkom za oči.

Madonna je dodatno naglasila umjetnički koncept noseći rog, poput figure koja ju je inspirirala, te upečatljive prstenove na obje ruke preko dugih crnih rukavica. Kombinaciju je zaokružila robusnim crnim cipelama i ogrlicom s velikim privjeskom.

Frizura je pratila tamnu estetiku izdanja – kosu je nosila raspuštenu, u crnoj boji, uz dvije pletenice koje su uokvirivale lice. Šminka je također bila dramatična, s naglašenim tenom, ružičastim rumenilom visoko na jagodicama, izbijeljenim obrvama i crnim eyelinerom.

Na crvenom tepihu Madonna je pozirala sa svojim asistenticama, ali i uz Anthonyja Vaccarella, kreativnog direktora modne kuće Yves Saint Laurent.

Pjevačica hita “Vogue” redovita je i zapažena gošća Met Gale još od svog prvog pojavljivanja 1997. godine. Od tada je više puta sudjelovala na ovom glamuroznom događaju, uključujući i prošlogodišnje izdanje, čija je tema bila “Tailored for You”, inspirirana izložbom “Superfine: Tailoring Black Style”.

