Madonna pila vlastitu mokraću, Kanye jeo vosak iz svojih ušiju

Iako se slavni nastoje uvijek prikazati u najboljem svjetlu, ponekad im to ne ide za rukom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zategnuti odnosi između sestara Kardashian već su neko vrijeme očiti, no sukob Kim (39) i Kourtney (40) kulminirao je prije nekoliko mjeseci. Kim je naglo prekinula svoju stariju sestru u intervjuu i brutalno joj spustila.

Voditeljica Giuliana Rancic pitala ih je što su odjenule.

- Nisam planirala ovo... Naeem Khan? Tako se izgovara? - započela je najstarija Kourtney, a u taj ju je tren Kim naglo prekinula, upala joj u riječ i preuzela mikrofon.

Foto: Instagram

- Jedino je važno da sve nosimo KKW Diamonds parfem. To sve nosimo - rekla je Kim i tako reklamirala svoju novu liniju parfema.

- Spasila sam te budući da nisi znala kojeg dizajnera nosiš - rekla je Kim sestri s neugodnim osmijehom.

Foto: Instagram

- Ne, u pitanju je Naeem Khan. Samo nisam znala kako se izgovara - odgovorila joj je Kourtney, a mlađa sestra samo joj je skeptično rekla: 'Oh'.

Američki reper T.I. šokirao je priznanjem da prati kći kod ginekologa kako bi se uvjerio da je još uvijek djevica. Rekao je da mu je jako bitno da se njegova najstarija kći Deyjah Harris (18) još uvijek nije seksala, a prati ju na godišnje preglede kako bi potvrdio da joj himen nije probijen.

Voditeljima podcasta u kojem je gostovao otkrio je da je dan nakon kćerinog tuluma povodom 16. rođendana ostavio ceduljicu na vratima njene sobe na kojoj je napisao: 'Ginekolog. Sutra u 9:30'. Reper je ovakvim postupcima zgrozio ljude diljem svijeta.

Camila Cabello (22) i Shawn Mendes (21) odgovorili su na komentare njihovih pratitelja koji su se rugali načinu na koji se ljube.

- Vidjeli smo da na Twitteru komentirate način na koji se ljubimo i da izgleda čudno. Da se ljubimo kao ribe. Pa smo vam htjeli pokazati kako se mi zapravo ljubimo - rekao je Mendes, a Camila dodala da su komentari povrijedili njihove osjećaje.

Reper Kanye West (42) prošle je godine iznenadio mnogim bizarnim postupcima i ponašanjem. Između ostalog, osramotio se kada ga je obožavatelj snimio tijekom njegove nedjeljne 'mise' kako se dodiruje po uhu, nakon čega je iste prste stavio u usta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tijekom dodjele MTV-jevih nagrada glumac John Travolta (65) je zamijenio dobitnicu Taylor Swift (30) s Jade Jolie (33), drag kraljicom i zvijezdom showa 'RuPaul’s Drag Race'. Glumac je s Queen Latifah proglašavao pobjednika u kategoriji za spot godine, a slavni 'Moon Man' trofej trebao je otići u ruke Swift. No, on ju je očito zamijenio s Jolie koja se u tom trenutku zbunila, a sve je pokušala izgladiti tako što je zagrlila Travoltu.

Iz samo njemu poznatog razloga, Justin Bieber (25) je putem Twittera izazvao Toma Cruisea (57) na MMA borbu. Osim toga, pozvao je šefa UFC-a Danu Whitea da vodi cijeli događaj.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?