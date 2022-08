Madonna: 'Seks me jedino drži na životu, to je moja opsesija...'

Pop kraljica Madonna (64) odgovorila je na 50 pitanja svojih obožavatelja u novom videu na svom YouTube kanalu te poprilično iznenadila iskrenošću.

Na pitanje za čime žali pjevačica je odgovorila da žali što je bila u braku.

- Žalim što sam se udala, oba puta - rekla je Madonna koja je bila u braku s holivudskim glumcem Seanom Pennom (62) i s britanskim redateljem Guyem Ritchiejem (53).

Tijekom intervjua otkrila je i da joj je trenutno najdraža opsesija seks te da ju on drži na životu, a priznala je da bi, kada ne bi bila glazbenica, bila učiteljica.

- Ako ste znatiželjna osoba i obraćate pažnju na život, nikada nećete prestati biti inspirirani - odgovorila je Madonna na pitanje kako nastavlja pronalaziti inspiraciju u svijetu koji se toliko promijenio od početka njezine karijere.

Izjavila je i da bi voljela surađivati ​s američkim reperom Kendrickom Lamarom (35) te da bi voljela ponoviti suradnju s Britney Spears (40), 19 godina nakon izdavanja njihova hita Me Against The Music.

Također je priznala da joj je najteži dio rada na njenom nadolazećem biografskom filmu bilo to što je morala "ugurati" cijeli život u dugometražni film.

