Magija Harryja Pottera stigla na SFeraKon: Glumci iz kultnog serijala oduševili obožavatelje u Zagrebu
Zagreb je postao središte znanstvene fantastike i fantazije. Ljubitelji čarobnjačkog svijeta J. K. Rowling u subotu su na 48. izdanju SFeraKona dobili priliku upoznati glumce koji su utjelovili Gregoryja Goylea, vjernog pratitelja Draca Malfoya, i Viktora Kruma, slavnog tragača i prvaka škole Durmstrang.
Josh Herdman, koji je glumio Goylea u svih osam filmova, i bugarski glumac Stanislav Yanevski, koji se proslavio ulogom Kruma u filmu 'Harry Potter i Plameni pehar', bili su počasni gosti konvencije koja se održala u prostoru SEECEL-a na Zagrebačkom velesajmu. | Foto: Robert Anic/PIXSELL