FOTO Tko je Marina Ivić Pivalica iz 'Survivora'? Zbog kupaćeg je danima bila glavna tema...

U četvrtak navečer završila je peta sezona 'Survivora', a do samog finala stigla je i Marina Ivić Pivalica. Energična fizioterapeutkinja i vlasnica fitness centra tijekom cijele sezone privlačila je pažnju snagom, izdržljivošću i borbenim duhom. No osim uspjeha na zahtjevnim poligonima, posljednjih dana mnogo se pričalo i o njezinom crvenom kupaćem kostimu.
Mnogi gledatelji komentirali su kako je njezin crveni kupaći kostim 'previše izazovan' za uvjete u kojima se natjecala.
Raspravljalo se o svemu, od kroja kupaćeg do kadrova s poligona.
Marina se na cijelu priču nije previše obazirala.
- Bola sam oči mnogim ženama sa ovim kupaćim, pa evo zaslužia je biti u objavi. Meni se baš sviđa i - poručila je Splićanka uoči finala na Instagramu.
Gledateljima 'Survivora' Marina nije bila potpuno nepoznato lice jer se u showu pojavila i 2023. godine, no ove sezone otišla je korak dalje i stigla do samog finala.
Iza Marine stoje godine discipline i rada na sebi.
Diplomirana je fizioterapeutkinja i vlasnica fitness centra u Splitu, a sport i aktivan način života dio su njezine svakodnevice godinama.
Osim treninga, voli motore, jahanje i sve što uključuje adrenalin, zbog čega mnoge nije iznenadilo koliko se dobro snašla u ekstremnim uvjetima 'Survivora'.
Na prijavu za show potaknuo ju je šestogodišnji sin Gabriel.
- Mislim da sam psihički puno spremnija za Survivor nego prvi put. Naknadni ulazak smatram prednošću jer znam što mogu očekivati i kako se postaviti među ljudima. U show ulazim bez unaprijed definiranih strategija i s ciljem da pokažem da se može samostalno, bez ikakvih klanova, doći do samog kraja - rekla je uoči ulaska u petu sezonu showa.
