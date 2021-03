Natjecatelj osme sezone kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!', Mahir Kapetanović (28) je sa slučajnom partnericom Fatimom Tomičić (51) žiriju priredio brojna ukusna jela, ali u troboju su ipak dobili najmanje ocjene i tako prvi napustili emisiju.

S obzirom na to da je glazbenik te nastupa kao solo izvođač pod imenom Mahkey, zbližio se s Ivanom Banfić (51) i Draženom Turinom Šajetom (49), koji su mu pričali o njihovim počecima i zlatnom dobu domaće scene. Mahir je bio i u prvoj sezoni 'Voicea' i podjednako voli glazbu i kuhanje. Partnerica u kuhanju bila mu je poznata duhovna iscjeliteljica Fatima pa smo upitali Mahira je li iskoristio situaciju i dobio informacije o svojoj budućnosti:

- Normalno da mi je gatala, rekla mi je da nastavim raditi i da ne odustajem jer me čeka težak put kojeg sam sam odabrao. Anđeli su mi naklonjeni jer živim za ono što radim. Vidjet ćemo - kaže nam Mahir.

S Fatimom se nisi znao, slučajno ste bili spojeni u showu. Kako je bilo kuhati s njom?

Upoznali smo se u showu, imao sam nostalgične epizode sa Fatimom jer dolazi iz meni bliskih krajeva i nekako me vratila u djetinjstvo. Moja Nana je bila karakterna žena i pravedna, ali ponekad i komplicirana, imaju nekih sličnosti. Mogu reći da mi je bilo lijepo iskustvo kuhati s njom, uz neke klasične ljudske trzavice, što i jest zapravo život, sve u svemu - zadovoljan sam.

U showu je bilo trenutaka kada je Fatima radila po svom, iako si ti možda imao neka druga/potencijalno bolja rješenja. Kako si se suzdržao, a da ne poludiš jer znaš da si bio u pravu, da je trebalo po tvom?

Mislim da se ljudi na sitnicama otkližu i smatram da je razgovor i dogovor prvi neki smjer u kojem treba ići, a tako smo se i trudili napraviti. Nitko nije savršen i ja griješim, radije sam odabrao odigrati sve kako i jesam, ali bilo bi mi draže da smo kao partneri išli skupa u greške ili genijalnosti. Ja ni inače nemam 'kratak fitilj', makar su moje emocije jedan veliki lunapark, no kad mi nešto nije po volji reći ću to na glas, a za sve ostalo imam pjesmu u svom srcu i nitko me ne može povrijediti. 'Kuliranje' je stil života, čovjek danas živi jako brzo i površno, takav nam je grah pao i svaka prilika za izgradnjom nekog unutarnjeg mira je esencija preživljavanja u 21. stoljeću. To je neki moj savjet kojeg bih vam dao, istovremeno ga dajem i sebi, svi mi danas patimo na svoj način i nitko nije isključen iz modernog weltschmerza.

Bili ste u timu Pažanin, a Željkin tim često je govorio da je Ivan davao svom timu uvijek veće ocjene. Kako bi to komentirao?

Ne znam koliko je to istina ili ne, sva sreća nismo strojevi i svakakve emocije i mišljenja prolaze kroz nas kada evaluiramo i kada nas se evaluira. Ljudi smo, ponekad je prirodno biti naklonjen na jednu stranu više nego na drugu, griješimo, ali to su sve prilike da postanemo bolji. Tako i ovdje, ako je i bilo nečije naklonjenosti, ne bih to nazvao anomalijom. Mislim da to ne treba previše naglašavati.

Jelo na koje si najponosniji?

Reći ću jelo u prvom audicijskom krugu kad sam sam očistio 4 ribe i pripremio 4 tanjura u sat vremena. Puno hvala mom prijatelju Nikoli bez kojeg se ne bih mogao osjećati kao štreber i dobiti sve tri kvačice, on je bio moj strpljivi mentor. Smatram inače da je i trojka dobra ocjena ako si se potrudio i naučio, zaradio, krvario za nju, no ipak je dobiti 5 malo veća sreća kada ti je stalo. Kroz show 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' pokazao sam sebi da mogu i sada ću još više izgarati za kuhinju.

Što si naučio u showu? Kakva je bila atmosfera?

Na prvom dvoboju sam, recimo, dobio doticaj s nekim vidom rada u kuhinji gdje brzo moram donositi odluke i usmjeravati ljude. Atmosfera je od te emisije postala prava domaća jer smo se svi dali u zadatak, mislim i na Željkin tim, i to mi je čak možda i najdraži dio emisije, sjećanja ostaju među ljudima, ne među ocjenama, drago mi je da sam upoznao tako kvalitetne ljude u životu.

Kako odsad gledaš na odlazak u dućan - u miru, bez strke, brige oko toga jesi li nešto zaboravio?

Ja sam onaj lik koji dođe na brzinu u mali dućan u kvartu i zadrži se 40 minuta jer mi je to ona domaća atmosfera 2000-tih godina u stilu 'Bok, sused' i te sheme. Uvijek s nekim popričam, dobijem ideju za recept, slažem ga u dućanu i onda snimam smiješne video storyje o stvarima koje nam se svima događaju. Popisi nisu za mene, ide se odokativno i često što ti stane u ruke, ako može i 2 metra drva stati, onda mogu držat pasiranu rajčicu u podlaktici dok pružam ruku da izvažem tikvice. E da, ja sam ona kobila koji nosi svoju vrećicu u džepu, ali uporno zaboravlja tu činjenicu tako da imam desetke bio razgradivih vrećica po kući.

Išli ste u troboj i ispali ste iz showa. Kako si se osjećao, što je po tebi bila najveća greška jela?

Osjećao sam se jako tužno jer sam znao da mogu više i da sam mogao više, nekako sam se više brinuo za Fatimu da ne pobjegne na svoj mlin i tako stvorio sam sebi problem. Imao sam viziju, ali sam pomiješao zadatke u glavi od brige da to ne uradim, poskliznuo se… Najveća greška po meni je bila na kraju među detaljima, tu sam izgubio dvije minute kompas, ali su to bile one dvije minute koje bi nas spasile.

Rekao si da te baka naučila kuhati i to uz sevdah. Je li ona onda zaslužna za ljubav prema glazbi, ali i prema kuhanju?

Mislim da je to neki početak početaka za kojeg dugo godina nisam bio niti svjestan, jer i majka pjeva dok kuha, ona je kantautorica i prvi moj mentor kao umjetnik. Nana je tu odradila taj 'merak' što se kaže, živovanje, spoj hrane i glazbe.

Glazba je tvoja prva ljubav. Imaš li još uvijek svoj bend, kakva je situacija bila prije korone, a kakva je sad dok je pandemija?

Nastupam kao solo izvođač pod imenom Mahkey, no nađu se i poneki porivi za nekim putovanjem u druge smjerove, tako da sam osnovao band sa prijateljem Meićem, što mi je nakon dugih godina ispunilo prazninu jer sam odrastao u bendu, a većinom solo nastupam zadnje vrijeme.

S obzirom na to da su u showu bili i Šajeta i Ivana Banfić, je li bilo pjesme kad su se ugasile kamere? Doduše, Šajo je znao zapjevati i dok se patka pekla...

Je je, pričao sam s I Bee o tom zlatnom dobu, kako ja to kažem, pričala mi je da joj je najbitnije bilo što srce kaže, sa srcem se išlo i izgaralo, što me moram priznat jako inspiriralo. Tada sam bio klinac koji je to slušao iz drugog kuta, Šajetu sam znao izvoditi u raznim nastupima i meni je on jako pozitivan lik, glazba mi je njegova bliska, a i mislim da imamo tu prostora da složimo neku ludu kombinaciju od I Bee, Šajete i mene.

Bio si u 1. sezoni showa The Voice. Koliko ti je to pomoglo u karijeri?

Voice je za mene bio prvi ozbiljni skok u glazbenoj industriji. Unatoč svim iskustvima, bilo je mnoštvo loših i dobrih i ludih iskustava, dobio sam vjetar u leđa da mogu prenijeti svoju pravu vrijednost kao kantautor i autor. No moj put na terenu je počeo puno prije toga, od 17. godine i svirke u kafićima do road tripova, motorijadi, sviranja na cesti. Show mi je omogućio da se oslobodim i da shvatim što ću biti do kraja svog života.