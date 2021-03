U današnjoj emisiji showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' tri para borila su se za prolazak dalje: Jazz i Joško iz tima Željka te Mirela i Ljuba, Mahir i Fatima iz tima Pažanin. U troboju su kandidati prepušteni sami sebi, na pomoć mentora mogu računati tek na početku, a ovaj put nemaju ni pomoć ostatka tima. U tri košare nalaze se namirnice koje moraju potrošiti na tri slijeda, a za to imaju 75 minuta.

- Meni je baš teško, tisuće ideja padaju na pamet kad vidiš te namirnice - komentirala je Mirela nakon što je pogledala sadržaj košarica.

Kandidati su morali napraviti hladno i toplo predjelo te glavno jelo, a kao jedna od glavnih namirnica bio je brancin. I dok su Mirela i Ljuba te Jazz i Joško pokazivali složnost, kod Fatime i Mahira vladala je napetost kao i prethodnih dana, komunikacije među njima gotovo nije ni bilo.

- Nisam oduševljen njihovom komunikacijom i to je ono što me zabrinjava. Kako će se to odraziti na hranu? Svatko vuče na svoju stranu - komentirao je njihov mentor Pažanin.

Kuhanje je prošlo u popriličnom stresu, najviše zbog manjka vremena, a najviše panike primijetilo se kod Joška. Prvo jelo bilo je hladno predjelo, a Jazz i Joško ponudili su carpaccio od kokota. Mirela i Ljuba odlučile su se za tartar od ribe koji su prvi put radile, a na istu su varijantu išli i Fatima i Mahir.

- Rijetko gdje ćete vidjeti da se meso od naranče stavlja u tartar, kiselina strši, ali nisam nezadovoljan - prokomentirao je Pažanin jelo Mahira i Fatime.

Jelo Jazz i Joška bilo je svim članovima žirija zadovoljavajuće, dok tartar Mirele i Ljube nije bio toliko dobar. Kako bi ocjenjivanje bilo pravedno, samo je predsjednik žirija Špiček davao ocjene. Jazz i Joško dobili su ocjenu osam, Ljuba i Mirela šest, kao i Fatima i Mahir, s tim da je Fatima i prije nego što je vidjela ocjene zaključila da upravo oni napuštaju show. Drugo jelo bilo je toplo predjelo, a sva tri para ponudila su rižota.

- Vaš rižoto je dobar, volim da je parmezan u jelu, ne samo da je nariban gore. Umak od sira je katastrofa. Kad sam probao vlasac i luk s jagodama… - komentirao je Špiček jelo Mahira i Fatime, a zamjerio im je i manjak jagoda.

Mireli i Ljubi nije uputio previše zamjerki za okus, ali jest za način rezanja vlasca. Željka je komentirala da rižotu Jazz i Joška nedostaje kremoznosti. Pažanin je pak imao više pohvale za Fatimino i Mahirovo jelo nego za Mirelino i Ljubino, dok je Jazz i Jošku zamjerio korištenje šafrana. Za drugo jelo Fatima i Mahir dobili su ocjenu pet, Ljuba i Mirela sedam, a Jazz i Joško šest.

Glavno jelo bio je pečeni brancin s palentom i gljivama. Željka je zaključila da je najbolja riba Jazz i Joška, dok su palentu i gljive najbolje napravili Mirela i Ljuba. Špiček je pak najbolje komentare dao jelu Jazz i Joška.

Za glavno su jelo Ljuba i Mirela dobile ocjenu sedam, Jazz i Joško osam, a Fatima i Mahir šest. U konačnom zbroju upravo su njih dvoje imali najmanje bodova pa su tako prvi par osme sezone koji je napustio show!

- Nisam razočarana jer mi je ovo bilo predivno iskustvo i dok god bude postojala emisija, ja ću se prijavljivati - komentirala je Fatima na kraju svog natjecanja.