Mahir Kapetanović prvi kuha u novoj sezoni emisije Večera za 5

Pet domaćina otvorit će vrata svojih domova, pokazati što znaju u kuhinji, ali i koliko znaju začiniti atmosferu, koja je u novoj sezoni 'Večere za 5' jednako važna kao i samo kuhanje. Prvi kuha glazbenik Mahir Kapetanović, koji ne skriva kako se nada pobjedi i kaže kako bi novac od nagrade uložio u snimanje spota svog benda Mahkey.

Nova sezona, osim novih kandidata i zanimljivih recepata, donosi i novi način ocjenjivanja. Naime, natjecatelji ne ocjenjuju samo hranu koju je pripremio domaćin, već daju i posebnu ocjenu za atmosferu na večeri pa tako maksimalan broj bodova koji može osvojiti domaćin nije 40, nego 60 bodova.

Foto: rtl

„Najveća strast u životu mi je glazba, to sačinjava čitav moj život. Zapravo sam jako natjecateljski nastrojen, došao sam pobijediti,“ kaže 33-godišnji glazbenik i prvi ovosezonski domaćin, koji će svoju večeru pripremati u prijateljevom stanu, ali prije toga uputit će se u nabavku na tržnicu kako bi osigurao svježe namirnice.

Pozitivnom i svestranom Mahiru u goste stižu Nataša, koja svakodnevno kuha od malih nogu te posebno voli azijsku hranu, Lukrecia koja je velika ljubiteljica slatkog, Petar koji, kako kaže, ne zna kuhati, ali se trudi te Marko, koji nerijetko kuha za ekipu kod sebe kod kuće.

Foto: rtl

„Mislim da će prvom kandidatu biti zaista malo teže nego nama ostalima jer prvi probija led. Držim fige da će sve dobro proći i da će stići sve pripremiti na vrijeme“, komentira mlada Lukrecia i dodaje: „Očekujem i želim da bude opuštena atmosfera, da ne bude neugodne tišine i da ne bude čudno.“

Mahir će pripremati predjelo koje je nazvao 'Kokrečci i umaklije', glavno jelo 'Macalao Valenciano Sanchez' te desert 'Twistyramisu'. U glavnom jelu sastojci su, među ostalima, uključivali bakalar i celer. „Bakalar je jako intenzivna riba, celer je intenzivan tako da ne znam. Bojim se jer su to dvije namirnice koje su mi nespojive“, komentirat će Nataša.

„Očekivao sam, gledajući sastojke, nekog starijeg i ozbiljnijeg gospodina“, priznat će netko od gostiju kad se ekipa okupi kod Mahira.

Foto: rtl

A kako će proći prva večera nove sezone - pogledajte na RTL-u od 17.50! Epizode su dostupne i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.