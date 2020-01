Maja bila s Timberlakeom na turneji: 'Nisam mogla odbiti'

Hobi je uspješno pretvorila u posao, Maja Kereš (31) živi svoj san. Na svjetskoj je turneji prošle godine bila jedna od šest plesačica Justina Timberlakea (38).

- S Justinom sam se upoznala na probi za spot za njegovu pjesmu ‘Filthy’. Za turneju dogovaranja s moje strane nije bilo. Ja sam samo dobila poziv od kreativnog tima zaduženog za koreografiju s pitanjem da li se želim pridružiti novoj turneji kao jedna od plesačica - prepričala nam je Maja.

S četiri, pet godina počela je plesati. Bio je to balet, a onda je napravila dugu pauzu.

- I onda mu se ponovno vratila s nekih 16 godina. Tad sam se ponovno zaljubila u ples i u njegove različite forme i od tada nisam stala plesati. Imala sam taj ideal u glavi da bih od toga mogla živjeti iako je sve oko mene upućivalo na to da je moja maštarija nemoguća - opisala je Riječanka.

Foto: Privatni album

U Ameriku je otišla željna edukacija i znanja. Upisala je program u Broadway Dance Centru u New Yorku i tamo provela nekih 8 mjeseci.

- Dok sam tamo trenirala, pružile su mi se razne prilike i otvorile opcije za artist vizu s kojom bih mogla raditi u Americi kao plesač. To je bio samo početak, i nakon što sam se napokon odlučila i ohrabrila krenuti u proces dobivanja artist vize, trebalo mi je još godinu dana da ju i dobijem. Tada sam se preselila, prvo u New York, a onda u LA - otkrila nam je Maja.

Nije Justin Timberlake jedini od svjetski poznatih s kojim je surađivala i plesala.

- Bila sam u spotu s Fergie, Keithom Urbanom i Rob Thomasom. Nastupala sam i s A Tribe Called Quest i Busta Rhymesom, s duom AlunaGeorge - rekla je Maja.

Foto: Privatni album

Opisala je i kako je bilo na turneji s Timberlakeom.

- Turneja je trajala godinu i mjesec dana, ali smo mi s probama započeli 3 mjeseca ranije s obzirom na to da smo se još pripremali za nastup na Superbowlu, pa na Brit Awardsima prije nego što je turneja startala. Neću nikad zaboraviti situaciju na početku turneje.

- Za vrijeme showa, svi smo nosili slušalice, a ona je spojena žicom za kućište na leđima - opisala je Maja i nastavila:

- U trenu dok smo plesali duo na “Cry me a river” moja žica se zakačila za njegov gumb od jakne kad smo trebali otići svatko u svom smjeru. Odjednom me žica povukla za uši i u tom trenu ‘ajme što sad’! Zapetljani smo, on pjeva, a već je trebao biti na glavnoj pozornici. Uspjela sam se otpetljati, a to mi je tada izgledalo kao da je trajalo pet minuta, a nije. Kasnije smo na snimci vidjeli da smo se otpetljali za dvije sekunde. Šef je bio jako ponosan kako sam se brzo snašla, a ja sam skoro dobila infarkt.

Trenutačno je freelancer i svaki joj je dan nepredvidiv. Ako je “na poslu” ima probe, ako je slobodno, uvijek ima zanimaciju.

- Ili idem na satove plesa, treniram, ili čitam, odem na jogu, ili sviram klavir, ili šijem, što mi je novi hobi. Ponekad gram tenis, družim s prijateljima ili odlučim ‘e danas odmaram’. To je i blagoslov i kletva ovog posla - kaže Maja.

Foto: Privatni album

Kaže da ima još ciljeva u karijeri i privatno, no jedino joj je važno u svemu da bude sretna. Veseli ju što oduvijek ima veliku podršku obitelji, iako im jako nedostaje.

- Dolazim u Hrvatsku jednom godišnje obavezno, a ponekad se dogodi i dvaput. Volim doći na ljeto jer stvarno nema do našeg mora i plaža - uvjerena je Maja.

Kaže da je najveća razlika što se u Americi osjeti duh za biznis orijentiran na biznis i kapital, dok, smatra, u Hrvatskoj društvene vrijednosti i obiteljski duh. I jedno i drugo ima svoje prednosti i mane, kaže. Puno joj stvari nedostaje iz domovine.

- Najviše mi nedostaju svježa jaja koja bi moj tata donio od susjede. I voće i povrće iz našeg vrta. Namirnice za koje znam otkud su i kako dospjele na tanjur. Ovdje ima par trgovina gdje uspijem pronaći stvari koje mi ponekad zafale, npr. Cedevita ili Napolitanke. Hrvata i drugih ex-Yu nacija stvarno ima posvuda pa će se svugdje pronaći neki dućančić s našim proizvodima - otkrila nam je Maja.

