Tajni farmeri dobili su Mijino pismo u kojemu je pisalo da spakiraju sve svoje stvari i spreme se, ne znajući što im slijedi.

- Sigurno nas očekuje neka borba. Uvijek se Mia pojavi kad je duel ili neko izbacivanje, tako da, da Mia donosi nesreću - zaključio je Josip.

Nakon nekog vremena Mia je došla na farmu i kazala im kako je pred njima dvoboj, a tko će od njih nastaviti borbu za pola milijuna kuna, a tko napustiti show ovisi o samoj sreći.

Pred četvero tajnih farmera bio je zadatak na mreži otključati čim više lokota s ključevima koji su se nalazili u košarici. Nakon pet minuta najviše lokota imao je Silvio, dok su Tomislav i Josip imali jednak broj - sedam te se igra nastavila sve dok netko od njih, uključujući i Maju koja je imala znatno manji broj lokota, ne skupi ih osam.

Sretniji među njima bio je Tomislav te se tako plasirao u daljnje natjecanje, a show je za Maju i Josipa završio.

- Sve apsolutno što se događa u mom životu ja ubacim u blender svoje duše, smiksam i pretvorim u ljubav i u tome sam dosta dobra i sve što imam, što sam uzela i iskusila tu ide i dalje sa mnom i pretvorit će se u glazbu, u smijeh, u pokret, u ples, u vatru - komentirala je Maja po izlasku, a Josip je poručio:

- Malo jesam tužan. Volio bih se vratiti na farmu, volio bih ostati do kraja, boriti se za tih pola milijuna, ali eto, sreća je odigrala svoje i tu sam izgubio i to je to.

Dok se na tajnoj lokacija odigravala borba za opstanak, na imanju gazdarica Katarina i dalje vodi borbu sa Zdenkom koja ju je klasificirala kao neradnicu koja se provlači do finala.

Na farmu je stigao trgovački putnik te je Katarina sa sobom u nabavku povela Princea, no kada su se vratili shvatili su da su zaboravili uzeti ključnu stvar - ocat, bez kojega neće moći raditi sir.

- Katarina je loša gazdarica jer se nije kupilo sve što je trebalo - zaključila je Zdenka, a Dora je kazala kako je tek sada primijetila da Zdenka voli podbadati Katarinu.

- Katarina se osjeća podcijenjeno od strane Zdenke i ne samo da se osjeća već to i doživljava zbog tih podbadanja i komentara - rekla je Dora.