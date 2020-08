Maja i Marko opet 'ispeglani': 'Ono kad se nađeš na doručku'

Sva sreća ovisi o ležernom doručku... Toliko zabave svakog jutra s prijateljima, napisao je Grubnić u opis fotografije na kojoj je vidljivo kako im je 'ispeglao' lica

<p>Već i ptice na granama znaju da su <strong>Maja Šuput</strong> (40) i <strong>Marko Grubnić </strong>(38) više od poslovnih suradnika. Pjevačica i stilist su postali bliski prijatelji pa nerijetko poziraju zajedno na društvenim mrežama.</p><p>Trenutačno borave u luksuznoj vili u Istri, a s njima su Markov prijatelj <strong>Momčilo Gurović </strong>i Majin suprug <strong>Nenad Tatarinov </strong>(36). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Markom Grubnićem</strong></p><p> </p><p>Svo četvero su sada pozirali u brendiranim ogrtačima Versace, i to dok su uživali u doručku.</p><p>- Sva sreća ovisi o ležernom doručku... Toliko zabave svakog jutra s prijateljima - napisao je Grubnić u opis fotografije na kojoj je vidljivo kako im je 'ispeglao' lica.</p><p>Istu fotografiju objavila je i Maja na svom profilu uz opis: 'Ono kad se nađeš ujutro na doručku'.</p><p>Inače, ekipa vrijeme provodi u impozantnoj vili koja se rasprostire na parceli od 928m2 u turističkom mjestu blizu Poreča.</p><p>Cijena noćenja je od 390 do 800 eura (od 2900 kuna do 6000 kuna), ovisno o datumu, a može se rezervirati najmanje šest noćenja. Vilom dominiraju veliki kristalni lusteri kraj kojih je Grubnić pozirao. </p><p>S njim su i njegovi psi, pomeranci <strong>Casper</strong> i <strong>Castro</strong>, za koje dnevno treba izdvojiti 20 eura (150 kuna).</p><p>Stilist se od njih nikada ne odvaja pa ni na ljetovanju. </p>