Maja ima 138 kila, a krvna slika joj je kao da nije jela tri mjeseca

<p>Ovih dana počela je peta sezona reality showa 'Život na vagi'. Kandidati se još uvijek upoznaju, a to čine i treneri. Susreli su se sa voditeljicom <strong>Sanjom Žuljević</strong> koja je pozvala nutricionisticu kako bi svi zajedno otkrili što inače u danu pojedu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sanja odgovorila na 24 pitanja!</strong></p><p>- Od liječnika si dobila informaciju da tvoja krvna slika izgleda kao da nisi ništa jela... Što kaže točno? - pitala je <strong>Maju</strong> voditeljica, a ona je rekla: </p><p>- Kao da nisam jela tri mjeseca zato jer nisam unijela ništa nutritivne vrijednosti.</p><p>Pojasnili su joj da neće sva hrana doći tamo gdje treba jer 'prazna hrana' ne dolazi do stanica. A ako hrana ne ide u stanice, to znači da su pojeli veliku količinu energije koja ide u salo. </p><p>- Ja razumijem da je to prazna hrana i svjesna sam da od toga neću ono što mi treba, ali jednostavno se nekad ne mogu iskontrolirati. Navikla sam na te okuse. Nekad kažem sebi: 'Ne!', a onda opet ujutro skrenem u pekaru - otkrila je Maja.</p><p>Sanja je dodala je Maja jedan od predstavnika 'junk-food' generacije. Maja je pred svima rekla da inače za ručak pojede piletinu sa sirom i jajima, pancetom, majonezom i kukuruzom. Voditeljica i nutricionistica malo su se našalile pa rekle kako bi po jelovniku rekle da Maja dolazi iz Bronxa, a ne iz Splita. </p><p>- Naši Slavonci odrasli su na čvarku, kobasicama, kulenu, ali vidimo da i jug nije baš jeo ribu i blitvu - konstatirala je trenerica <strong>Maja Ćustić</strong>. </p>