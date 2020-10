Treneri: 'Izvlače se da ne stignu vježbati, a sjede po kafićima...'

Edo i Maja i ove sezone će se pobrinuti da kandidati zavole sebe, skinu višak kilograma i napokon počnu živjeti život kakav zaslužuju. Dok se natjecateljima u glavi ne dogodi 'klik', nema mršavljenja

<p>U subotu počinje peta sezona showa “Život na vagi”, a dok natjecatelji na malim ekranima ne otkriju bolne brojke, upitali smo trenere <strong>Maju Ćustić </strong>(37) i<strong> Edu Mehmedovića</strong> (39) kako su se snašli s novim kandidatima. Istaknuli su da je najteže s onima koji misle da su napravili čudo samim time što su ušli u show jer nisu dovoljno motivirani i unatoč tome što treneri koriste sve moguće alate da dopru do njih, neki to sustavno odbijaju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Irena je nakon showa postala majka </strong></p><p>Oboje se slažu da je teško što u showu moraju biti i psiholozi, prijatelji... Kako bi kandidati na treningu dali sve od sebe, mora im se u glavi dogoditi promjena.</p><p>- Najbitnije je biti svjestan problema. Glava u kojoj je kaos mora biti posložena jer je ona glavni motor i pokretač svega. Sve dok se ne dogodi spoznaja zašto su tu i taj ‘klik’ u glavi, nema dugoročnog rezultata ni uspjeha - kaže Maja, a Edo dodaje:</p><p>- Osoba koja je u procesu trebala bi istražiti u sebi koji su to čimbenici koji ga pokreću. Često čujemo kako su to djeca, roditelji ili neki događaji iz života, a zapravo čini mi se kako je ipak najjači argument kad zbog sebe žele promjenu - zaključuje. Događalo se dosad da bi kandidati jeli više od propisanog ili bi sami mijenjali jelovnik. Tako zapravo varaju sami sebe, smatra Maja, kojoj je to dokaz da nisu shvatili i prihvatili poantu cijele priče.</p><p>- Nije bitno kako se mi osjećamo kad se ne drže jelovnika, ne rade oni to zbog nas ili nama u inat. Svjesni smo itekako poremećaja koji ti ljudi imaju kad je hrana u pitanju. Možemo jedino imati razumijevanja, naravno, do određene granice - tvrdi Edo. Osim novih ljudi, emisija je promijenila i lokaciju snimanja. Prošle godine bili su u Crikvenici, a ove u Slavoniji.</p><p>- Slavonija je prekrasna i drago mi je da sam je uspjela bolje upoznati. Krajolik je čudesan, puno zlatnih polja, vinograda, divni Papuk kao bogatstvo prirode. Mjesto gdje smo snimali je oaza mira. Tišina, zelenilo oko nas i ono najljepše, nismo baš imali signala - poručuje Maja. Edu je to vratilo u djetinjstvo, kada je puno vremena provodio na selu kod rodbine.</p><p>Treneri su svjesni da se svima dogodi loš dan, neprospavana noć, lijenost i slično, ali ističu da onaj tko je svjestan da je zdravlje najbitnije, njemu ne treba dodatna motivacija. Maji su se tijekom korone javljali ljudi koji su tražili savjete za treninge, a Edo je, s obzirom na to da teretane nisu radile, osmislio “Fitness sobu”, koja je dostupna na RTLplayu. Osmislio je 25 različitih tipova treninga koji su prilagođeni većini zdravih vježbača.</p><p>- Puno ljudi mi se javilo da su vježbali sa mnom i da ih je to spasilo u ovom trenutku psihoze. Što se tiče slavnih osoba, imao sam priliku raditi s mnogim ljudima iz javnog života, ali uvijek ističem gospodina koji sa mnom vježba čitavo desetljeće. Svaki dan u 9 sati. To se zove konzistencija, nešto čemu bismo svi trebali stremiti - pojašnjava Mehmedović.</p><p>Treneri se slažu kako se ljudi sve lošije hrane jer žive s izgovorima da nemaju vremena pripremiti kvalitetan i zdrav obrok, da se ne stignu baviti tjelesnom aktivnošću, ali zato imaju vremena sjediti u kafićima ili gledati televiziju. Tijekom izolacije zbog pandemije korona virusa, većina je dobila priliku družiti se s najmilijima što inače nisu mogli, pa ju je trener Edo objeručke prihvatio.</p><p>- Bili smo više uz našu dječicu, družili se. Upoznali smo se još malo bolje, te imali priliku raditi stvari koje inače ne stignemo. Za mene je to značilo da se mogu posvetiti kuhanju koje zaista volim, a supruga je stigla više vježbati. Sreća u nesreći je da su cure još male, starija ima sedam godina, a mlađa pet, pa je i njima bilo fora da smo svi na okupu, a kad im starci dosade mogu se skupa igrati - ispričao nam je Edo.</p>