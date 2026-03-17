Maja iz 'Gospodina Savršenog' pozirala je u čipki: Bomba si

Maja Golubović, jedna od najzapaženijih kandidatkinja pete sezone showa 'Gospodin Savršeni', privukla je pažnju objavom na društvenim mrežama.

Na fotografiji pozira u crnom čipkastom kompletu, s crvenom ružom u ruci - simbolom koji je obilježio njezino sudjelovanje u showu.

U opisu fotografije napisala je: 'Prihvaćate li moju ružu?', čime je aludirala na ceremonije ruža iz emisije. Objavu su brzo preplavili lajkovi i komentari, a pratitelji su je pohvalili porukama poput 'Prezgodna', 'Bomba si' i 'Predivna'.

Maja, koja dolazi iz Stoca, a živi u Mostaru, tijekom sudjelovanja se istaknula direktnim i spontanim karakterom, zbog čega je stekla veliku podršku gledatelja.

U showu je često bila u središtu pozornosti, bilo zbog svojih izjava ili odnosa s ostalim kandidatkinjama. Iako je bilo napetih trenutaka u vili, mnogi su gledatelji isticali da se Maja uvijek držala svog stava.

Njezine izjave iz emisije brzo su postale viralne na društvenim mrežama, a publika ju je počela prepoznavati po iskrenosti i samouvjerenosti. Upravo joj je ta autentičnost donijela velik broj novih pratitelja. Nakon završetka emisije Maja je ostala aktivna na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli fotografije i trenutke iz svakodnevnog života.