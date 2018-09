Maja lani nosila 'pelene', a ove godine pjevala sa 'stolnjakom'

Maja Šuput (38) je nastupila na otvaranju 32. Karlovačkih dana piva u neobičnom outfitu koji je mnoge podsjetio na stolnjak. Maja je na sebi imala i zlatni kostim, a na glavu je stavila šiltericu.

'Stolnjak' je pak u jednom trenu završio u publici, a Maja je zasjala u šljokičastoj opravi.

- A ovako to zapravo izgleda kad svi poludimo. Haljinu mi je stilist u euforiji istrgnuo i bacio u publiku, štikle su se zamjenile tenisicama, žene su sjele muškarcima na ramena, ja oplela sitan vez... e to su Dani piva i to nikada nećete vidjeti na portalima.... snimka je amaterska do boli ali čisto za dojam - napisala je pjevačica uz snimku s koncerta koju je sama objavila na društvenim mrežama.

Nekima se Majin stajling, u kojem prste ima i njen prijatelj i stilist Marko Grubnić (35), svidio. Bilo je i onih koji su napisali da je njen stil odijevanja 'za cirkus'.

Prošle godine je u Karlovcu nastupila u bijeloj haljini koja je mnoge podsjetila na dječje pelene. Za taj stajling je također bio zaslužan Modni mačak koji joj je pomagao da se spremi.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Godinu prije toga je nosila triko, a na Instagramu je napisala da je bila 'mokra do gole kože'.