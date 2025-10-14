Maja objavila snimku sa Šimom na motoru nakon prijave policiji i poručila: 'Sigurnost je prva!'

Frizuru sam žrtvovala za ovaj nastup zbog kacige! Sigurnost na prvom mjestu, poručila je Maja Šuput uz video u kojem je Šime Elez vozi na motoru kroz Lovran prema pozornici na Marunadi. Na snimci se vidi kako tijekom vožnje kroz grad Maja nosi zaštitnu kacigu, a po dolasku pred pozornicu skida je, dok ih publika s oduševljenjem dočekuje, snima i fotografira.

No dok su društvene mreže 'gorjele' od komentara i lajkova, stigla je i prijava policiji. Građanin je putem MUP-ove aplikacije dojavio kako su Maja i Šime navodno vozili bez kaciga. U prijavi je naveo i da su ih, dok su se probijali kroz gužvu, pratila dvojica policajaca, što mu je, kako piše, bilo 'posebno čudno'.

- Budući da je i gospodin Marko Perković Thompson kažnjen zbog vožnje motocikla bez kacige, očekujem isti tretman MUP-a. Vidim da se dva policajca šetaju iza dotičnih na početku snimke, pa je ovo malo bizarno - napisao je.

Ubrzo nakon tog iz Policijske uprave primorsko-goranske poručili su nam kako prekršaja nije bilo.

- Ta je vožnja bila dio scenskog nastupa u ograđenom prostoru a ne na prometnici. Osoba koja je upravljala motociklom ima uredno položen ispit za motor, a nije čak ni vozio nego se odgurivao nogama. Policija je bila tamo te nije utvrdila nikakve kažnjive radnje iz domene javnog reda i mira te prometa - rekli su.

Šime se kasnije kratko oglasio na Instagramu. Podijelio je snimku zaslona članka u kojem se oglasio Željko Rakela, predsjednik BMW moto kluba Dalmacija.

- U koloni smo ispratili Šimu i Maju do mjesta koncerta. Svi smo imali kacige. Na ulazu u ograđeni dio gdje se održavao koncert vozio sam prvi i također bez kacige deset metara kroz gužvu do bine, što je bilo u dogovoru s organizatorom, u pratnji policije i zaštitara krećući se brzinom manjom od 1km/h s obje noge na podu. U takvim situacija je potrebno skinuti kacige radi boljeg perifernog vida i slušanja uputa policije, zaštitara i organizatora. Tim činom nitko nije doveden u opasnost. Prostor kojim smo se kretali motociklima sa skinutim kacigama nije prometna površina niti se kretanje u tom prostoru može smatrati prometom na cesti u smislu odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, čl. 1. Zakona, već se radi o jasno definiranoj i ograđenoj zoni mjesta javnog okupljanja s ulaznim vratima, zaštitarima i drugim osobljem uključenim u organizaciju i sigurnost na mjestu javnog okupljanja - rekao je Rakela za Slobodnu Dalmaciju.

