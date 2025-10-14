Maja Šuput podijelila je video iz Lovrana na kojem je Šime Elez prema pozornici na Marunijadi. Kroz vožnju po Lovranu pjevačica nosi kacigu, ali po dolasku pred publiku ju je skinula
Maja objavila snimku sa Šimom na motoru nakon prijave policiji i poručila: 'Sigurnost je prva!'
Frizuru sam žrtvovala za ovaj nastup zbog kacige! Sigurnost na prvom mjestu, poručila je Maja Šuput uz video u kojem je Šime Elez vozi na motoru kroz Lovran prema pozornici na Marunadi. Na snimci se vidi kako tijekom vožnje kroz grad Maja nosi zaštitnu kacigu, a po dolasku pred pozornicu skida je, dok ih publika s oduševljenjem dočekuje, snima i fotografira.
No dok su društvene mreže 'gorjele' od komentara i lajkova, stigla je i prijava policiji. Građanin je putem MUP-ove aplikacije dojavio kako su Maja i Šime navodno vozili bez kaciga. U prijavi je naveo i da su ih, dok su se probijali kroz gužvu, pratila dvojica policajaca, što mu je, kako piše, bilo 'posebno čudno'.
- Budući da je i gospodin Marko Perković Thompson kažnjen zbog vožnje motocikla bez kacige, očekujem isti tretman MUP-a. Vidim da se dva policajca šetaju iza dotičnih na početku snimke, pa je ovo malo bizarno - napisao je.
Ubrzo nakon tog iz Policijske uprave primorsko-goranske poručili su nam kako prekršaja nije bilo.
- Ta je vožnja bila dio scenskog nastupa u ograđenom prostoru a ne na prometnici. Osoba koja je upravljala motociklom ima uredno položen ispit za motor, a nije čak ni vozio nego se odgurivao nogama. Policija je bila tamo te nije utvrdila nikakve kažnjive radnje iz domene javnog reda i mira te prometa - rekli su.
Šime se kasnije kratko oglasio na Instagramu. Podijelio je snimku zaslona članka u kojem se oglasio Željko Rakela, predsjednik BMW moto kluba Dalmacija.
- U koloni smo ispratili Šimu i Maju do mjesta koncerta. Svi smo imali kacige. Na ulazu u ograđeni dio gdje se održavao koncert vozio sam prvi i također bez kacige deset metara kroz gužvu do bine, što je bilo u dogovoru s organizatorom, u pratnji policije i zaštitara krećući se brzinom manjom od 1km/h s obje noge na podu. U takvim situacija je potrebno skinuti kacige radi boljeg perifernog vida i slušanja uputa policije, zaštitara i organizatora. Tim činom nitko nije doveden u opasnost. Prostor kojim smo se kretali motociklima sa skinutim kacigama nije prometna površina niti se kretanje u tom prostoru može smatrati prometom na cesti u smislu odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, čl. 1. Zakona, već se radi o jasno definiranoj i ograđenoj zoni mjesta javnog okupljanja s ulaznim vratima, zaštitarima i drugim osobljem uključenim u organizaciju i sigurnost na mjestu javnog okupljanja - rekao je Rakela za Slobodnu Dalmaciju.
