ROMANTIKA ZAVRŠILA PRIJAVOM

Građanin prijavio Maju Šuput i 'Gospodina Savršenog' zbog vožnje na motoru bez kacige

Piše Dora Pek,
Građanin prijavio Maju Šuput i 'Gospodina Savršenog' zbog vožnje na motoru bez kacige
Foto: Fiuman.hr

Građanin je putem MUP-ove aplikacije prijavio kako su Maja i Šime tijekom vožnje bili bez zaštitnih kaciga. U prijavi je naveo i da su ih pratila dvojica policajaca, što mu je bilo 'posebno čudno'

Kad su Maja Šuput i Šime Elez u subotu na motoru stigli do pozornice u Lovranu, obožavatelji su bili oduševljeni. Kamere su se upalile, mobiteli podignuli, a društvene mreže planule. No ubrzo nakon aplauza stigla je i prijava policiji, javlja Dalmatinski portal.

Maja Šuput i Šime Elez na motoru 00:35
Maja Šuput i Šime Elez na motoru | Video: Fiuman.hr

Građanin je putem MUP-ove aplikacije prijavio kako su Maja i Šime tijekom vožnje bili bez zaštitnih kaciga. U prijavi je naveo i da su ih, dok su se probijali kroz gužvu, pratila dvojica policajaca, što mu je, kako piše, bilo 'posebno čudno'.

- Budući da je i gospodin Marko Perković Thompson kažnjen zbog vožnje motocikla bez kacige, očekujem isti tretman MUP-a. Vidim da se dva policajca šetaju iza dotičnih na početku snimke pa je ovo malo bizarno - napisao je u MUP-ovoj aplikaciji za dojave.

Foto: Dalmatinski portal

Podsjetimo, Thompson je prije više od deset godina kažnjen s 1500 kuna jer je vozio motocikl bez kacige, a s njim je tad bio i 12-godišnji dječak. Bio je na čelu kolone motocikala od Čavoglava do Drniša i natrag povodom obilježavanja godišnjice Oluje.

Dok jedni smatraju da bi se Maji i Šimi trebalo progledati kroz prste jer su 'napravili show', drugi tvrde da zakon vrijedi za sve. Njih dvoje već se mjesecima druže i to više nikome nije iznenađenje. Na događanjima su sve češće zajedno, bez žurbe i bez skrivanja. Dovoljno blizu da se vidi, ali nikad previše. Kemija se osjeti i bez riječi, a njihov dolazak na motoru samo je još jednom potvrdio ono što mnogi već nagađaju. Da su, barem zasad, najzanimljiviji tandem domaće scene.

Foto: Maja Šuput/Instagram

Njih dvoje već se mjesecima druže, i to više nikome nije iznenađenje. Na događanjima su sve češće zajedno, bez žurbe i bez skrivanja. Dovoljno blizu da se vidi, ali nikad previše. Kemija se osjeti i bez riječi, a njihov dolazak na motoru samo je još jednom potvrdio ono što mnogi već nagađaju.

