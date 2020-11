Maja opet ispala iz showa: 'Taj rezultat je dokaz da joj se ne da'

<p>U kući kandidata 'Života na vagi' svanulo je jutro u kojem se <strong>Marica </strong>i <strong>Petra </strong>pakiraju jer znaju da ih čeka vaganje, a nisu sigurne hoće li njihov rezultat biti dovoljan za ostanak u showu. No prije vaganja pred njima je još jedan trening. Dečki treniraju s <strong>Edom</strong>, a neizostavna tema bio je fiš-paprikaš jer su <strong>Matej </strong>i <strong>Dodo </strong>pojeli više nego što su trebali.</p><p><strong>Ante </strong>je na treningu s Edom komentirao da mu je bilo žao kad je ispao jer smatra da se neki kandidati samo zezaju i ne cijene priliku koju su dobili, a prolaze iz ciklusa u ciklus. Edo je pokušavao Dodi objasniti da nije u redu pojesti dva kilograma variva, ali činilo se kao da ne dopire do njega i da ga ne pogađa previše. </p><p>Djevojke su na treningu pričale kojim sportom bi se htjele baviti nakon što izađu iz showa, pa je tako Petra otkrila da bi htjela jahati, <strong>Maja </strong>je otkrila da mašta o baletu, <strong>Zdravka </strong>će se nastaviti baviti plivanjem, a jednog bi dana voljela odraditi i triatlon, dok se Marica planira i dalje baviti nogometom i košarkom, kao i dosad. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s voditeljicom 'Života na vagi' Sanjom Žuljević</strong></p><p>Na vaganju <strong>Sanja Žuljević </strong>otkriva kandidatima da će o izlasku odlučivati žuta linija ispod koje će se naći dva najlošija rezultata. Prvi je na vagu išao Dominik, čije je prejedanje da bi dobio 2,5 kg prednosti na vagi, izazvalo dosta polemike. Voditeljica ga je pitala kako će se skulirati kada izađe van, ali je Dominik rekao da on ne sumnja u sebe i da vjeruje da će sve pojedeno na treningu moći potrošiti. </p><p>Dodi je vaga pokazala tri kilograma manje, što je bio jako dobar rezultat s obzirom što je sve pojeo u ciklusu za njima. Uz dodatna 2,5 kg prednosti bilo je jasno da se on neće naći ispod žute linije. </p><p>Sljedeći je na vagu išao Matej, koji je na posljednjom vaganju imao 107,7 kg. Priznao je i da bi u finalu volio vidjeti Antu jer smatra da to najviše zaslužuje zbog svojih rezultata. </p><p>- Moj cilj nakon showa je otići u Njemačku, odjaviti se i vratiti se u Hrvatsku - nasmijao je Matej sve svojim priznanjem. Izgubio je fantastičnih 4,8 kilograma!</p><p>Ante je izgubio 5,1 kg i sada ima 143,2 kg.</p><p>- Ovo mi je brutalan vjetar u leđa za sljedeći ciklus - kazao je Ante, a oduševljen je bio i trener Edo. Zdravka je kazala kako se sad osjeti da dolaze kraju i da svi pomalo osjećaju da su jedni drugima konkurencija. Ona je na zadnjem vaganju imala 92,2 kg, a na ovom vaganju izgubila je 1,5 kg, čime nije bila zadovoljna. Marica je u posljednjem ciklusu izgubila 2,8 kg, što je za nju bio odličan rezultat te sad ima 102 kg, a osvojila je i kilogram prednosti na izazovu.</p><p>Maja je otkrila da joj je najveća promjena koju je doživjela u kući prehrana, a da će joj najveći izazov u vanjskom svijetu biti natjerati se otići na trening nakon posla i vožnju automobilom zamijeniti pješačenjem. Maja je na vaganje došla sa 110,5 kg, a u ovom ciklusu izgubila je samo jedan kilogram, a trenerica Maja zaključila je da je takav rezultat samo dokaz da joj se ne da. </p><p>Petra je posljednja išla na vagu, priznala je da ima popriličnu tremu te da je zbog toga čak i loše spavala. Rezultat je pokazao da je taj strah bio neopravdan jer je izgubila čak tri kilograma. Prema tome, ispod žute linije našle su se Zdravka i Maja. </p><p>Ante je priznao da mu je bilo jako teško odlučiti koga izbaciti jer je povezan s obje, ali je ipak odlučio nominirati Maju jer ima lošiji rezultat od Zdravke. Dominik je svoj glas dao Maji jer Zdravku smatra ženom zmajem. I Matej je glasao za Maju, baš kao i Marica te Petra i Zdravka. </p><p>Maja je u show došla sa 138,6 kg, a napušta ga 29,1 kg lakša, odnosno ima 109,5 kg. A sljedeći tjedan u programu RTL-a finalni je tjedan 'Života na vagi' u kojem će se saznati tko su finalisti, ali i tko je od njih najbolji! </p>