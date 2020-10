Maja otkrila dogovor Kristine i Josipa, Sanja pobijedila u borbi

<p>Nakon što se drugi put našla u borbi za imunitet, ovoga puta Sanja je pobijedila, a s Andrijanom se natjecala u staroj hrvatskoj igri – karbulanju. Kada je Frano pitao Maju koga će pokušati spasiti kroz igru imuniteta, ona se odlučila za Sanju i Andrijanu kazavši kako je skužila da su Josip i Kristina u nekakvom dogovoru, pa će na ovaj način pokušati zaštiti dvije osobe za koje misli da bi Kristina mogla uzeti u dvoboj.</p><p>''Ja i Josip smo se pogledali jer smo predvidjeli da će Maja izabrati Andrijanu i Sanju za imunitet. Mislim da je Maja možda predosjetila tu moju igru, koga bih ja nominirala. Mislim da je tu više htjela zaštiti Andrijanu nego Sanju, jer je vidjela da mi je Andrijana nekakav moj izbor za duelista'' otkrila je Kristina.</p><p>Čini se kako se Kristina Mandarina najviše na farmi povezala upravo s Josipom, a Andrijana je kazala kako smatra da Josip utječe na nju u pogledu nekih odluka. Josip, pak, ne može sakriti svoje oduševljenje Kristinom.</p><p>''Kristina mi jako paše po osobnosti i mislio sam da će ona biti starleta koja će hodati u štiklama ovdje i koja neće ništa raditi, ali Kristina me jako iznenadila, pokazala se vrlo marljivom, vrlo vrijednom, a najviše me iznenadila u tome što se hvata svakog posla'' poručio je.</p><p>Obzirom da ju Josip nagovara da se ne preda u dvoboju, kako je prvotno mislila, Kristina se sada ipak odlučila boriti za ostanak na farmi. Otkrila je i kako se sada konačno opustila te se puno bolje osjeća.</p><p>''Ja sam sama sebi ulaskom u ovaj show dokazala da mogu izdržati neke stvari, da se mogu naći u ovakvoj situaciji koja mi nije niti malo poznata. Treba mi vremena da saberem misli. Borit ću se do kraja.'' zaključila je Kristina, a koga će odabrati za drugog duelista u dvoboju, ne propustite doznati.</p>