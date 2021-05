Ne mogu vjerovati da cijeli mjesec može proletjeti u sekundi. Tih mjesec dana suprug Nenad i ja bili smo sami sa sinom, nismo imali ničiju pomoć pa čak ni klasični baka-servis, otkrila je Maja Šuput (41) za Večernji list, koja je prije mjesec i pol dana postala mama malenog Blooma Tatarinova.

POGLEDAJTE VIDEO

- To je bila naša odluka. Zaista smo htjeli biti sami i shvatili smo da to možemo, dobro smo organizirani i potrudili smo se da nikome ne bude teško, a da dijete zaista 24 sata na dan uživa u našoj ljubavi. Koliko mi je u trudnoći djelovalo da mi mjesec traje kao godina, sada mi je s bebom tih mjesec dana prošlo kao minuta - nastavila je pjevačica.

Noći bez spavanja joj nisu nepoznanica no, ovo je kaže ipak malo drugačije jer joj je san isprekidan s obzirom na to da svaka tri sata ide hranjenje.

- Čak ni ja nisam navikla na takvu vrstu nespavanja i prisilnog buđenja. Priznajem, ipak je to neka druga vrsta umora, ali ne ona za koju ću reći da je preteško i da se gubim od umora. Nije bilo tako strašno, ali definitivno razumijem kad netko kaže da pada u nesvijest od umora i osjeća se kao zombi. U svakom slučaju, s mužem sam pola-pola u ovoj priči, lakše je kad si s nekim tako organiziran. Da sam to morala sve odraditi sama, bilo bi puno teže. Divim se samohranim majkama koje to moraju proživjeti bez pomoći, to je zaista teško - rekla je Maja.

Bloom je, otkriva, dobio toliko personaliziranih poklona da se niti jedna beba na svijetu ne može usporediti s njim. Mama Maja mu sve to uredno čuva kako bi jednog dana vidio koliko je bio iščekivan i dobrodošao.

- Čestitke i pokloni i dalje stižu, prvih mjesec dana imala sam dojam da smo na nekom kolodvoru jer je stalno zvonio ili telefon ili zvono na vratima - kazala je.

Složila se i da je maleni puno sličniji Nenadu nego njoj, ali u njegovom osmijehu vidi sebe.

- Ima i moj nosić i moju boju očiju. Vidim i male naznake sebe, ali generalno sliči na tatu - smatra Maja.

Na komentare na društvenim mrežama se, kaže pjevačica, ne obazire. Ljudi imaju pravo pisati što žele, a ona će to prihvatiti ili ne. One hejterske pokušava blokirati. Za dobar izgled nakon poroda, zaslužna je njezina pjevačka karijera.

- Nije to baš neka nerealna priča jer je meni nakon 20 godina bavljenja javnim životom i showbizzom u malom prstu kako da se skockam. Naravno da svoje loše izdanje neću staviti na Instagram, zašto bih to radila i zašto bi dijete imalo takvu sliku na Googleu. To su slike koje imamo privatno doma i, vjerujte, imamo ih svakakvih - gdje izgledamo i kao zombiji i kao beskućnici, ali to ne stavljaš na Instagram jer nema potrebe. Ne znam što je tu čudno, to je valjda čudno samo onima koji nisu razmislili dva puta. A ako ćete još većom logikom - ako smo svi troje na slici, znači da je netko došao k nama i slikao nas, povod više da izađem iz trenirke i da se malo dotjeram - rekla je Maja.

Blooma će za sada čuvati samo ona i Nenad, dok se situacija ne vrati u normalu, a kasnije će imati i tetu čuvalicu.

- Ideja i želja mog muža i mene je da što više vremena provodimo s djetetom. Voljela bih da Bloom ide svakamo sa mnom i da maksimalno uživa u blizini svoje mame, a putem ćemo se organizirati kako nam vrijeme bude što nosilo. Zasad možemo sve sami - objasnila je Maja pa opisala koje karakterne crte bi voljela da Bloom naslijedi od roditelja:

- Voljela bih da bude svjetski putnik i foodie i da uživa u hrani kao što i mi uživamo i da bude društveno stvorenje jer ja volim druženje s ljudima. Možda će zvučati smiješno, ali voljela bih da bude baš poput nas.