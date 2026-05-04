Maja otkrila tko je bio prvi frajer kojeg je u životu poljubila

Maja Šuput prije nekoliko dana nastupila je na tradicionalnom Slovenskom vikendu u Biogradu na Moru, a publici je otkrila do sada nepoznat detalj iz svoje mladosti.

Naime, tijekom nastupa Maja je na pozornicu pozvala jednog mladića iz publike te je započela priču koja je odmah zaokupila pažnju svih prisutnih.

​- Znate li da sam se ja prvi put poljubila... sa Slovencem! Majke mi mile! - uzviknula je pjevačica, što je izazvalo glasan smijeh i pljesak na biogradskoj rivi.

Našalila se kako je od malena radila na međunarodnim odnosima, a sve je zabilježeno na videu kojeg je objavio portal 023.hr. Nakon ovog simpatičnog priznanja, muškarac koji je stajao pokraj nje na pozornici iskoristio je priliku i nježno ju je poljubio u obraz.

Za ovu prigodu, pjevačica je odabrala upečatljivu "sporty glam" odjevnu kombinaciju, sastavljenu od metalik brončane jakne i minice s bijelim prugama te elegantnih bijelih potpetica.

