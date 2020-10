Maja pokazala trbuh: Primila se sprava na trudničkom pilatesu

<p>I dok se neke poznate face povuku sa scene nakon što obavijeste javnost o dolasku bebe, to nije slučaj i s <strong>Majom Šuput</strong> (41). Pjevačica rado obavještava svoje fanove kako napreduju trudnički dani. Ne skriva da je u 16. tjednu trudnoće, a pohvalila se i kako je upisala pilates za trudnice u Zagrebu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Da mi je netko rekao prije par mjeseci da ću ići na trudnički pilates rekla bi da je lud... Uglavnom, gym sam zamijenila ovim fenomenalnim treningom za trudnice pod stručnim okom privatne trenerice. Ovo je toliko zabavno da idem tri puta tjedno, a uvijek sam mislila da je pilates dosadan. Cilj mi je zdrava trudnoća i brzi oporavak nakon poroda - rekla je Šuput. Usput se fotografirala na spravi i pokazala trbuščić. </p><p>- Kad sam saznala vijest da čekam bebu, na trbuhu sam nacrtala bebu i strelicu i tako iznenadila svog supruga. Termin poroda je u ožujku. Dogovor je da se vikendima Nenad brine o bebi jer ja tada radim - rekla je Maja za prilog <a href="https://www.jutarnji.hr/" target="_blank">Jutarnjeg lista</a>, Studio. </p><p>Inače, pjevačica je u razgovoru za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/maja-suput-otkrila-detalje-prve-trudnoce---623379.html">IN magazin</a> Nove TV otkrila kako su na trudnoću reagirali suprug <strong>Nenad Tatarinov</strong> (36) i njezina majka.</p><p>- On je počeo plakati, kao i svaki pošteni budući otac. Ali to je baš bilo lijepo, prvi put sam vidjela da čovjek plače. I onda sve dalje ide svojim tijekom, ali definitivno je sve obilježio zakon šutnje jer eto, zbog moje pozicije saznali bi svi više, manje da sam rekla više ljudi. Znalo je točno pet ljudi - ispričala je Maja.</p>