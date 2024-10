Maja Šuput gušta u divljini: Evo koliko košta jedna noć u Africi

Nakon radnog ljeta Maja Šuput je uzela predah te s obitelji otputovala na godišnji odmor. Početkom ove godine pjevačica je tradicionalno bila otputovala izvan granica Hrvatske, gdje je imala svoj "zimski predah". Dosad su to bila prilično egzotična putovanja - Dubai, Turska, Meksiko... Sad je odlučila posjetiti Afriku, točnije Tanzaniju.

Odsjeli su u luksuznom hotelu Four Seasons Safari Lodge Serengeti. Za one koji bi voljeli guštati kao Maja, samo noć u hotelu za dvoje odraslih i jedno dijete košta između 1600 do 3000 eura. Tako barem stoji na web stranici spomenutog hotela. No ondje također navode da cijena ovisi o broju osoba i o vrsti sobe.

Foto: Instagram

Na raspolaganju su apartmani i do 88 kvadrata, s privatnim bazenom i terasom. U ponudi hotela istaknuto je da je za goste u cijenu uvijek uključeno: tri obroka na dan i piće, što podrazumijeva vina, lokalno pivo i žestice te mogućnost pranja rublja. Prema Majinim objavama na društvenim mrežama, obitelj ima prostranu terasu s bazenom i kutnom garniturom.

Foto: Screenshot Instagram

Za takav odmor hrvatske turističke agencije nude aranžmane od osam do deset dana po cijeni višoj od 1900 eura. U cijenu su uračunati avionska karta, dva obroka, osobni vodič, odlazak na safari te privatno vozilo za safari. Što se tiče putnih troškova, povratna cijena karte u ekonomskoj klasi iznosi oko 1200 eura, a za business klasu cijena je malo viša, ovisno o bukiranosti leta.

Pjevačica se dosad pohvalila kako je sa suprugom Nenadom i sinom posjetila safari, a tople večeri provela je u wellnessu. Korištenje spa centra, kako smo uspjeli provjeriti na web stranici hotela, ne ulazi u smještajni paket.

Dok Maja provodi vrijeme s obitelji na odmoru, redovito svoje mnogobrojne pratitelje na društvenim mrežama počasti fotografijama na kojima pozira u pomno odabranim odjevnim kombinacijama. Tako je već prvog dana pozirala u badiću sa životinjskim uzorkom, a poslije je na safari otišla u bež suknjici, koju je upotpunila bijelom top košuljicom. Na glavi je nosila šešir, a cijeli outfit "podignula" je maramom oko vrata i sunčanim naočalama sa životinjskim uzorkom.

Foto: Instagram

Posebno je bila oduševljena egzotičnim životinjama, koje je snimila. U kadar je uhvatila zebre koje su se jedno jutro našle u neposrednoj blizini njihova smještaja. U pogledu je s njom uživao i suprug.