Maja Šuput: Nemam problema s titulom 'kraljica svadbe', a moj sin me jako podsjeća na tatu...

Pjevačica, poduzetnica i televizijska zvijezda. Sve to opisuje Maju Šuput (45), koju pratimo već godinama u žiriju 'Supertalenta' Nove TV. Uz sve to, radoholičarka je, rijetko pronađe vremena za odmor, a za ovaj intervju 'uhvatili' smo je taman prije pakiranja jer odlazi na zasluženi godišnji, na kojem nije bila od svibnja.

Godinama vas gledamo kao članicu 'Supertalenta'. Koji je vaš supertalent?

Ne znam bih li to nazvala Supertalentom, ali definitivno, barem po onom što mi drugi ljudi kažu, mislim da imam neku energetsku super moć. To što ja stignem obaviti u jednom danu, dakle u 24 sata… zaista ne poznajem puno ljudi koji toliko stignu i mogu, a pritom radim po noći, što znači da mi je cijela noć neprospavana i onda preko dana funkcioniram ponovo kao da se ništa po noći nije dogodilo.

Foto: Nova Tv

Zapravo svi me stalno pitaju: 'kako ti to uspijeva?' i svi mi govore da to ne bi mogli. Pretpostavljam da je to moj super power. E sad, voljela bih imati više vremena za sebe i da postoji dan u kojem se ništa ne radi, ali se još nije dogodio. Tako da ponekad ne znam je li to moj super power koji je genijalan ili možda baš i nije (smijeh).

Postoji li neki natjecatelj ili nastup koji vas je ostavio bez teksta i kojeg pamtite i dan danas?

Ne mogu reći da je bio samo jedan natjecatelj koji me ostavio bez teksta, bilo ih je jako puno. Ja sam sedam godina u ovom žiriju i nagledala sam svega. Bilo je stvarno, stvarno puno onih koje bih voljela vidjeti ponovo. Ovako na prvu, padne mi na pamet recimo Stevie Starr, kandidat koji je gutao kovanice i onda ih je blago rečeno 'povraćao' nazad.

I ne samo kovanice nego šećer, sok i tako dalje. To nisam vidjela nikad prije i nikad poslije. Čovjek zbilja ima talent koji nitko drugi nema i dobro da ga nitko nema jer je to stvarno prečudno, ali to su neki ljudi koje valjda sretneš jednom u životu.

Vaše odjevne kombinacije u 'Supertalentu' priprema poznati stilist Marko Grubnić koji je i vaš dragi prijatelj. Jeste li mu ikada odbili neku kreaciju i zašto? Kako izgleda vaša suradnja u vidu odjevnih kombinacija?

Moram priznati, nakon toliko godina, haljina, kreacija (a pritom morate računati da ste se ovdje ograničili samo na ove koje nosim na Supertalentu, a tu je još i sve ono u čemu ja nastupam ili se pojavljujem)… Dakle, to su tisuće i tisuće kombinacija, kreacija, kostima, haljina...

Ja moram priznati da se ne sjećam da sam ikad nešto baš odbila, ali eventualno nekakvo sugeriranje ako me on pita, primjerice: 'A što si zamislila za to?', onda ja kažem: 'Pa ne znam, svakako bi nešto vedro, veselo, ne crno…' Ali, to je maksimum moje sugestije. Budući da on zna što volim i što ne volim, nekako ni ne dolazi do toga da se previše razilazimo, ali više puta ja ne razumijem kreaciju dok ne bude potpuni stajling. Dakle ja dođem možda na neku probu haljine koja je tek u povojima i nikad nisam u životu pitala: 'Hoćeš mi molim te objasniti što je ovo?' zato što naprosto znam kad dođe onaj tren da budem gotova, da će meni biti jasno.

Foto: INSTAGRAM

Često bih voljela da njegove kreacije dođu s uputama za nošenje, jer on kad mene pakira na put i ako mi ne napiše na papir: 'Ovo moraš obući ovako', vjerujte mi – ja ću obući naopako. Naprosto sam toliko ležerna u glavi i vjerujem njemu i onome što on radi jer jednostavno ima smisla.

U nedjelju sam konačno gledala Supertalent na televiziji jer sam prošle dvije nedjelje radila i gledam se i mislim si: 'Wow, ovo je fakat dobro'. Marko je za sebe iznimno kritičan i uvijek nađe nešto što mu se ne sviđa. No ja sam se gledala i ja sam sebi bila top, od glave do pete u svakoj kreaciji. I to je taj posao, to je to kad imaš vrhunski tim stručnjaka - kosa, šminka, styling - i kad nitko nije, kako se po naški kaže, omanuo.

Jedna ste od najenergičnijih pjevačica na našoj estradi. Odakle crpite tu energiju i imate li neki poseban ritual prije nastupa?

Ta priča s mojom energijom je već kao, ne znam, da sam neki znak za energiju. Samo još čekam da me HEP nazove da možda stavi moju glavu pored onog znaka munje. Jasno je da radim na prirodnoj energiji koju vučem iz ljudi i dobre atmosfere koju uvijek imamo.

Stvarno, od 100 gaža njih 99 je, bez laganja, ludilo. Ona jedna ako nije, vjerujte mi nije do nas. Naše svirke su do te mjere zabavne i toliko je dobro da jednostavno ta energija od publike ide na mene, a ja njima dajem svoju. I tako se konstantno okreće ta pozitivna energija. I moram priznati da je jako bitan tu i tim suradnika. Imam bend koji je u istom energetskom ludilu kao i ja. Baš se nekako volimo družiti, volimo biti i prije i poslije nastupa skupa i volimo prokomentirati kako je bilo, ali naravno kroz jedan super šaljivi način. Tako da neka dobra vibra kruži.

Maja Šuput u Trogiru otvorila ovogodišnju Zimsku Adventuru | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Definitivno sam dobila jednu novu dozu energije kad sam rodila. Mi se stalno igramo i ja jednostavno crpim tu dječju energiju. Muž mi je isto mladolik, vjerojatno to sve skupa ima smisla, ali ključno je da radite to što volite jer inače ne znam što bi me natjeralo da idem na posao, osim naravno, egzistencija. No ne bi mi sigurno davalo takav žar da idem raditi nešto što ne volim. Ja sam toliko sigurna kad izađem na pozornicu da se ta moja opuštenost, želja i volja osjete. Onog trena kad bih ja radila nešto u čemu ne bih bila dobra, to bi se sigurno vidjelo na van.

Kako bi opisali evoluciju svoje glazbene karijere - je li bilo trenutaka kada ste mislili da ćete krenuti drugim putem?

Pa nikad se nisam htjela baviti nečim drugim ili pomislila da bih stala jer sam uvijek imala posla. Svi koji prate estradu i malo su stariji znaju da ja oduvijek radim kao konj. Nijedan vikend nije prazan. Naprosto, mi smo bend koji je uvijek imao posla, a kad vi imate posla i kad od tog živite i kad vam dobro ide, onda nema razloga odustati.

Osim što vam možda dođe pun kufer jer ste umorni i živite u stresu i od vas se uvijek očekuje maksimum, a vi niste uvijek na visini zadatka, ali ne, nikad mi nije došlo da se prestanem baviti tim poslom. Međutim, imala sam neke vizije da bi možda u nekom trenutku bilo dobro palicu predati nekom, da će doći neka klinka ili tri nove ženske pjevačice i da ćemo mi koje haramo i dalje biti stare pjevačice i da više nećemo biti fora, ali se nije ništa od tog dogodilo.

Jedino što se dogodilo je korona tijekom koje su ljudi malo bili stopirani od zabave, koncerata, izlazaka i kad se ponovo sve pokrenulo i otvorilo, evo, ima li koncert u Areni koji nije pun, ima li uopće koncerta koji nisu krcati? Ljudi jednostavno idu na sve i super im je i svi se zabavljaju. Svima je dobro. Nikome ne smeta što to sve skupa košta više nego prije. Jednostavno se okrenulo još na bolje i još na jače. Tako da ne, ako nisam nikad do sada mislila odustati, neću ni od sad. No, vidjet ćemo što i život i godine i trendovi nose, tko zna, možda stvarno zabavna glazba više neće biti fora. Druga opcija i drugi posao u glavi je uvijek turizam. Tako da, to mi nije kao opcija B, već je to kao opcija za jednog dana, a vidjet ćemo hoće li biti prije ili kasnije.

Mnoge vaše pjesme postale su pravi hitovi, ali postoji li neka pjesma koja je vama baš srcu draga, a nije postigla možda toliku popularnost kod publike?

Evo recimo pjesmu koju sam snimila u koroni za koju sam znala da se ne može dogodit ništa od nje u smislu komercijalnog ili zarade, ali sam ju snimila za svoj gušt, zove se 'Daljina'. To je jedna ne ultra balada nego i ovima koji vole balade valjda je to sporo. To je recimo nešto što snimiš za svoj gušt, neočekivano i to ne možeš pjevati na svirci, pogotovo ne na mojim svirkama na kojima je sve ubrzano i nahajpano. To nema smisla, tako da moja očekivanje nisu spram te pjesme nisu bila drugačija.

No to je recimo pjesma u kojoj ja zaista otpjevam jedan prekrasan tekst i jedna mi je od dražih. Prije par godina sam snimila jednu pjesmu, zove se 'Ženo draga'. Ne sviram je na svirkama jer naprosto kao da nije saživjela, ali ja kad ju čujem na radiju si pomislim 'wow, i dalje mi je to super'.

S druge strane kao poslovna žena, ja sam došla na svirku svirati ljudima, a ne sebi. Prema tome, repertoar ne biram svojim željama, nego po željama publike. A na količinu posla sam zaista naučila što njima treba, što vole, a što možda im je manje drago. I to sam odmah izbacila, jer ne želim da ni u jednom trenutku moje svirke atmosfera bude malo manje dobra. Jednostavno, hoću da je stalno ludilo. I to je taj ključ dobrog poslovanja.

Postoji li neki trenutak u vašoj karijeri koji smatrate ključnim preokretom, onaj koji vas je oblikovao kao izvođača kakvi ste danas?

Ne znam sad postoji li nešto tako ključno da bi bio preokret. Uvijek sam radila kako radim, samo sam počela raditi sve više i više. Mislim da mi je jako puno pomogla televizija. Uvijek su me zvali na gostovanja u sve moguće zabavne emisije i uvijek su mi ljudi govorili nešto poput: 'Imao sam predrasude dok te nisam upoznao kroz tvoje razgovore na televiziji'. Kao da su mi te emisije pomogle da me ljudi bolje shvate kao ozbiljnu, normalnu ženu jer su mi vječito novinari pripisivali taj pridjev 'vrckava'.

To je u neku ruku djelovalo neozbiljno, a ja se realno ponašam malo vrckavo i onda kad još dodate izblajhanu plavu kosu, minicu... No onda sam dobila toliko prilika. Te prilike su mi zaista puno toga donijele u životu – od prije mnogo godina recimo 'Ples sa zvijezdama', koji je bio moj prvi takav izlazak pred javnost, do svih ostalih emisija od 'Tvoje lice zvuči poznato' do, naravno, omiljenog 'Supertalenta'.

Snimili ste i himnu mnogih svadbi, naravno riječ je o 'Svatovskoj', a i sami ste postali prepoznatljivo lice s kojim bi mnogi željeli uploviti u bračnu luku. Kako gledate na titulu 'kraljice svadbi'?

Svatovska je i dalje najbolja stvar koja mi se dogodila u životu. I ne samo da sam napravila sebi i svom bendu uslugu, nego sam napravila svim bendovima koji sviraju svatovsku glazbu uslugu. Zapravo gospodin Mario Mihaljević koji je napisao tu pjesmu zaista je napravio čudesan posao, a ona se jednostavno sklopila sa mnom kao da smo srasle zajedno, kao da sam je sama pisala… toliko mi to dobro stoji. Volim tu pjesmu, jednostavno ima smisla i ne postoji naravno svadba na kojoj to nismo odsvirali. S druge strane, na titulu Kraljice svadbi sam oduvijek, možete prevrtjeti bilo koji moj intervju, gledala s ponosnom.

Nekoć je bilo jako sramotno da pjevaš na svadbi kao svatovska pjevačica, a ja sam oduvijek govorila da ja to radim i bilo mi je super da sam bila rijetka poznata osoba koja se time bavi - jer nekoć smo to radili samo Jole i ja. I to smo radili uvijek, eto, najbolje moguće. Nikad mi to nije bilo sramotno, dapače, ali da je to najkrvaviji posao - i dan-danas to potpisujem. 25 godina to radim i vjerujte mi, to nije kruh sa sedam kora. To je pakao, ali ono, to je jedan drugi oblik pakla ako ga želiš raditi kako ga mi radimo, a to je krvavo i najpoštenije. Nikad se nisam bojala ni bježala od poštenog posla, dapače. Čast mi je napraviti nešto bolje od drugih.

I vjerujte mi, voljela bih stvarno da ima više ljudi koji se žele baviti time, ali na način na koji smo se mi uvijek bavili, a to je ono, da zaista daš ne maksimum, nego 150%. Jer svadba je ljudima zaista dan koji oni maštaju, čekaju ga i daju ti nekakvo povjerenje. I onda mislim da je u najmanju ruku fer potrudit se da im taj dan bude zaista savršen.

Imate li neku anegdotu s gaža na svadbama gdje ste pjevali?

Imam li neku anegdotu nakon 25 godina pjevanja na svadbi? (smijeh) Imam ih trilijun, ali jednostavno mi smo vam kao svećenici. Sve što se dogodi ili kaže na svadbama, ostaje među nama. Tako da, te tajne i anegdote su velom zavijene. Ne mogu vam ništa reći.

Srpska pjevačica Milica Pavlović dobila je tijekom koncerta pozivnicu za svadbu iz publike te je na kraju i došla na samo slavlje. Jeste li i vi dobili pozivnicu od nekog para na nastupu pa ih i uveselili svojim prisustvom?

Nisam nikad došla nikom na vjenčanje koga ne poznajem jer ja sve vikende radim. Ja sam propustila uglavnom sve svadbe svojih prijatelja, osim one na kojima sam ja pjevala. Tako da ne da nisam imala slobodnu subotu da odem s mužem na večeru, nego ne pamtim uopće da sam ikada imala slobodan vikend, a kamo li da bih nepoznatim ljudima išla na svadbu. Dobro zvuči, ali nije mi se to dogodilo.

Osim po glazbenoj karijeri, poznati ste i u poduzetničkim vodama. Kako je krenula ta priča?

Oduvijek sam imala poduzetničkog duha u sebi, samo je Majushka prvi brand s kojim sam to javno realizirala. Zapravo tu je puno kumovao moj muž kojemu nije bilo jasno zašto ja nemam svoj merch i zašto nemam svoje stvari koje se prodaju po uzoru na strane pjevače koji to imaju pod normalno. Tako smo zapravo nakon čak i nekakvog kraćeg perioda shvatili da se moramo početi baviti time, a onda sam angažirala naravno i tim ljudi koji je počeo raditi na detaljima – od loga, imena, pa nadalje.

Foto: Nova Tv

Zapravo puno je tu bilo posla i, evo, u ovih 5-6 godina od kada imamo Majushku strašno puno brendova je radilo s nama, i to iznimno bitne kompanije, pa smo napravili sjajne kolaboracije i proizvode. Žao mi je samo što imam užasno malo vremena, inače bih Majushku digla na još jedan veći nivo. No naprosto nemam vremena. I ovo što radim, radim valjda kad svi spavate, tako da trebalo bi nas biti puno više za tu priču. No trenutno su nam lutke vani, 21 lutka, to je zadnje što smo napravili. One se zovu Majushka Fashion Dolls i drago mi je što djevojčice zaista mogu uživati u tome da na moju lutku stavljaju naučnice, kapice, haljinice itd. Tako da radimo dobre stvari i radit ćemo još puno dobrih stvari.

Jednom prilikom ste spomenuli da biste voljeli otvoriti boutique hotel. Jeste li krenuli u ostvarivanje sna i početka te priče?

Što se hotela tiče, tako je, to su te moje ideje u turizmu koje, naravno, nisu nikad nestale. I dalje bih se ja bavila time, ali ne paralelno s pjevanjem, nego kad pjevanje malo stavimo u mirovanje. Tako da imam sjajne ideje, moja iskustva su nevjerojatna jer cijeli život sam putnik. Putujem na najljepša moguća mjesta. To je moj ispušni ventil i proputovala sam kuglu zemaljsku uzduž i poprijeko. Spavala sam zaista u najboljim hotelima na svijetu i točno znam u životu što bih ponudila gostu i kako bih mu to ponudila.

Foto: Instagram

Zaista sam po tom pitanju iznimno potkovana. Ja sam i po struci hotelijersko-turistički djelatnik, a pričam i tri jezika. Jedini problem je to što trenutno je to neizvedivo, ali kao ideja, naravno, ostaje. I moj muž je hotelijer, pa oboje gajimo nekakve vizije prema turizmu, oboje smo orijentirani na luksuzni odmor, dakle ne zanima nas nekakva komercijalnija priča. Vidjet ćemo, definitivno znanja imam, želje imam. Kad se posloži, bit će, a ako bude, onda, vjerujte mi, bit će najbolje.

Imate li neki dugoročni cilj u poduzetništvu? Postoji li možda industrija ili područje u koje biste voljeli zakoračiti, a još niste?

Imam jako puno ideja što se poduzetničkog dijela tiče. Na jednoj trenutno radim, pa me pustite da odradim i onda ću vam se javiti. Nikad se stvari dok su u realizaciji ne govore na van, a pogotovo dok se ne potpišu neki ugovori. Imam super jednu viziju, dugoročnu, i radim na tome. Ali, o tom po tom.

Koji je najbolji savjet koji ste dobili kada ste postali majka?

Mislim da mi je svatko napisao neku poruku. Naravno, pričamo o ljudima koje ne poznajem. Nisam vam ja baš netko od savjeta, ali su svi napisali, bez obzira na grad, spol, dob, jedno te isto i to je savjet koji sam shvatila najozbiljnije: 'Uživaj u njima dok su mali jer prebrzo odrastu'.

Ja sa svojim djetetom to provodim, ali baš svaki čas. I jednostavno guštam i gledam ga - ima već tri i pol godine unutar kojih smo proživjeli toliko toga. Nema gdje nismo bili i toliko guštamo i uživamo. Ali opet, već ima 3 i pol, još malo kad mi krenu u školu, neće me htjeti ni poljubiti. Ja ne znam, ja ću biti valjda najgora mama. Ispred škole ću se šuljati da ga gledam. Tako da, savjet da iskoristite svaki trenutak sa svojim djetetom je definitivno najbolji savjet.

Kako je majčinstvo promijenilo vašu perspektivu na karijeru i život uopće?

Kad postaneš mama postaneš mekan, emotivan i prebrižan. Svijet se više uopće ne vrti oko tebe. I stvarno, baš sam jako postala emotivna, ono wow, što mi malo ide na živice. Ta doza brige, uf… da mi se opustiti na minutu, spasila bih se. Ali su se zapravo najviše promijenile okolnosti. Jednostavno postoje stvari koje više ne birate po sebi, birate po djetetu. Prvo se sve svede na to kako ćemo, gdje ćemo, što ćemo zbog djeteta, a onda sve ostalo. Posao nikad nije trebao trpjeti jer ja radim po noći. Muž je uvijek s djetetom, tako da nisam trebala tu neke teške kompromise raditi, ali ja sam se vratila na posao 29 dana nakon poroda i to nikad neću zaboraviti. Tad mi se stvarno skoro srce odvojilo od tijela kad sam taj dan otišla na Supertalent.

Foto: NOVA TV

Snimali smo 10 dana zaredom, 29 dana nakon poroda. Ja sam izgledala kao natečeni bumbar sa 6 kila viška, ali ta doza tuge u tom odvajanju i ta sreća kad sam se vraćala kući, to vam ne mogu opisat. Da ne kažem da sam sve pauze vozila kao manijak, samo da dođem doma da budem s njim bar malo i da ne kažem da za vrijeme snimanja ga je muž dovodio u kolicima da bude malo sa mnom. Međutim, sve smo super ishendlali i, kažem, inače ja radim po noći, kada dijete spava, tako da moje dijete uopće baš nema pravi dojam da mama ide na posao.

Vjerujem da nema osobe koja ima toliko gust raspored kao vi, kako Vaša obitelj gleda na to?

Moj muž nema problem s mojim rasporedom, naprosto je čovjek navikao tako od prvog dana. Jako nam zna biti zabavno jer često vikendom oni putuju sa mnom. Znači, ako sam recimo u Istri, onda cijeli vikend provedemo u Istri. Isto tako ako sam u Dalmaciji, a ne moram drugi dan ići negdje drugdje.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

I onda, naravno, dijete je naviklo spavati po hotelima, jesti po restoranima, njemu je to top i misli da je to baš najnormalnija stvar na svijetu jer otkad se rodio tako živi. Najviše na svijetu se voli voziti u autu i avionu. On je valjda jedino dijete koje, kad stignemo negdje, me pita zašto smo već stigli. Tako da, realno, njima je jako zabavno sa mnom jer oni stalno putuju sa mnom. A kad ja nađem vremena za godišnji, koji naravno dogovaramo puno unaprijed, onda je to tek ono zaista prava idila. Ali kažem, trudim se da zapravo obitelj bude što češće sa mnom.

Znamo da često s Bloomom i Nenadom odete na neku destinaciju gdje u potpunosti odmarate dušu i tijelo? Imate li u vidu neku lokaciju ili?

Nisam bila na godišnjem od petog mjeseca. U svibnju sam zadnji put bila par dana na odmoru i idem opet u nedjelju. Ne znam kako ću to stići jer do tad imam četiri nastupa u šest dana. Idemo na mega destinaciju na odmor i ja upravo kad završim ovaj intervju idem krenut s planiranjem, pakiranjem i svim ostalim jer nema šanse da stignemo sve.

Bloom je na prvome mjestu. Uz pjevačku karijeru i poduzetništvo, imate li još kakvih neostvarenih želja i planova?

Jedina želja koju trenutno imam je otići na godišnji odmor i malo stati na loptu. Naprosto ovo nije normalno koliko mi radimo i samo imam tu želju da odmorim. I da jedan dan ne moram napraviti frizuru i šminku, da me nitko ne gleda, da naprosto budem ja. I da nisam u Hrvatskoj. Samo da odem negdje gdje me nitko ne zna, da odmaram i to je to. To su jedine želje i planovi.

S obzirom na vašu energiju i optimizam, kako se nosite s danima kada vam nije sve 'po špagi'? Imate li neku tehniku koja vam pomaže vratiti pozitivan stav?

Pa naravno da su dani kad ne ide sve po špagi svakodnevni. Od deset odluka koje sam zamislila taj dan, sigurno svih deset ne mogu sprovesti ili pet krene po zlu. Nemam neku baš mega tehniku s kojom to popravljam, ali oduvijek sam imala nekakvu tezu da si moraš naći u danu, kad ti to paše, trenutak kad te nešto veseli.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Kod mene je to uvijek navečer, znači kad riješim sve što je u danu trebalo. E, onda zapravo ja malo stavim taj mobitel sa strane, onda smo samo mi - ja, muž i dijete uz igranje i večera u tom hedonističkom dijelu dana. Zapravo, ja cijeli dan funkcioniram na račun te večere. Svatko si nađe nešto, eto, meni je poseban taj dio dana kad nešto jako fino jedemo, popijemo čašu finog vina i uživamo u djetetu.

Vrlo ste aktivni na društvenim mrežama, kako se nosite s izazovima koje one donose, poput negativnih komentara i pritiska da stalno budete prisutni?

Instagram je moja platforma koja me zapravo jako raduje, iako strašno mi oduzima puno vremena i energije. Dugo sam radila da dođem do ovog statusa na Instagramu na kojem jesam, znači preko pola milijuna followera. To je jako, jako puno za jednu Hrvatsku i zaista pokušavam biti prisutna jer naprosto taj algoritam tako radi. Ako vas nema, nema vas, a ako ste tu, to ne znači da morate svaki dan nešto objaviti. No trudim se ipak biti zanimljiva, dosljedna sebi i informativna. Jer Instagram mi koristi naravno kao platforma gdje ja obavijestim publiku gdje pjevam, a tu se svaki vikend zna gdje sam, onda idu fotografije s koncerta, onda malo privatnoga…

Foto: Instagram

Imam nevjerojatno puno fanova koji mi govore: 'Znate ja vas pratim zbog djeteta', a opet pokušavam dijete ne stavljati previše iako, vjerujte mi, ima materijala da bih mogla imati kanal s njim koliko smiješnih stvari on radi, pjeva itd. Onda na Instagram ide i malo mode, a imam jako puno followera koji prate moja putovanja i sad kreće njihova sezona jer uvijek na zimu putujemo puno više, tako da ljudi mi najiskrenije kažu da me ne prate zbog mene, nego jer gledaju gdje spavamo i idemo u restorane i onda po tome bukiraju i oni. I to me veseli. Jer mi zaista idimo na lijepa mjesta i nema potrebe da to ne podijelimo s ljudima.

Na kraju dana, i ja pratim ljude koji putuju i idu na fina mjesta i ja si onda to pogledam i odem i ja na to mjesto. Tako da je to jedna super informativna platforma. A kao treću stvar, ne možemo to ne priznati, to je poslovna platforma gdje najnormalnije radim s najvećim kompanijama koje žele da izreklamiram neki proizvod ako se to uklapa u moj lifestyle, ako ja u to vjerujem i ako se to meni sviđa… Naravno, onda moramo odraditi i te ugovore. Tako da jako je puno razloga zašto je dobro s moje strane držati Instagram na ovoj razini.

Što biste danas rekli mladoj Maji koja tek dolazi na glazbenu scenu?

Rekla bih joj: „Au kako će tebi bit dobro, stara moja“ (smijeh).

Listopad je emotivan mjesec za vas, prije šest godina napustio vas je vaš tata, veliki estradni menadžer. Zbog njega ste propjevali, iako se i niste vidjeli kao pjevačica, no danas ste tu gdje jeste zahvaljujući njemu. Na spomen njegova imena, koga god smo intervjuirali, uvijek su samo lijepe riječi o njemu. Kako podnosite teške dane?

Meni je uvijek malo teško o tome pričati. Vjerojatno svatko tko ima takvu situaciju to razumije, jer te to uvijek malo protrese, obuzme i budeš malo tužan, bez obzira na vrijeme. Tata je bio taj koji je htio da ja počnem pjevat, ali nisam počela pjevat zbog njega. Ja sam počela pjevat iz nekih, naravno kao i svaki teenager, svojih razloga. Vjerujte mi, ako postoji istina, a mi svi vjerujemo da postoji, da onaj tko umre nastavlja živjeti na drugom svijetu i gleda što radiš, ja sam sigurna da je on najponosniji tata na svijetu. Ja živim točno ono što je on htio jer je radoholičarstvo bilo njegov zaštitni znak.

Foto: Instagram

Ja stvarno radim previše, što isto nije dobro, ali to je preslika njega. Definitivno mislim da je jako sretan zbog svega što sam postigla sama, na način kako sam ishendlala puno problema u životu i mislim da bi bio najponosniji djed da je uspio poznat Blooma. Bloom je preslika mog tate - zaista najveći šarmer. Moj otac je uživao u šarmiranju ljudi i to radi moje dijete. Nevjerojatno, konstantno. Baš uživa da mu se pričaju lijepe stvari i da šarmira. Mislim da je najtužniji dio što se oni nisu upoznali, ali eto, nekako vrti se sve, pa tako vjerojatno i ta energija. Ali često kad napravim nešto jako, jako dobro pomislim: „Kako bi sad tata bio ponosan“. I tu ću stati jer ste me sad malo rastužili.