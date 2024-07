Maja Šuput i Sandi Cenov: 'Spot smo 15 sati snimali u Beogradu'

Sandi i ja smo se 'kidali' od smijeha dok smo snimali spot, govori nam nasmijana Maja Šuput Tatarinov (44). Pjevačica je sa Sandijem Cenovom u ponedjeljak objavila videospot za ''Opasnu kombinaciju''. U spotu Maja i Sandi putuju kroz pet različitih razdoblja, od baroknog sjaja, preko nostalgičnih četrdesetih i pedesetih godina, kroz uzbuđenje sadašnjosti pa sve do daleke, futurističke budućnosti.

- Bilo je smiješno vidjeti Sandija u svim tim kombinacijama, a i mene u baroku, no sve mi je bilo izuzetno zabavno i fora. Često smo se smijali kad bismo se sjetili anegdota s raznih koncerata i nastupa iz prošlih vremena - dodaje Maja.

Za spot je zaslužan redatelj Haris Dubica, s kojim je Maja prvi put surađivala.

- Ranije sam čula sve najbolje o njemu. Upoznali smo se na snimanju i uspjeli dogovoriti oko svega. Upravo je on zamislio da to bude kroz pet vremenskih zona, kao Sandi i ja putujemo kroz vrijeme, furamo tu našu ljubav, tu našu opasnu kombinaciju. Meni je to bilo presmiješno i skroz drugačije od svega što sam dosad snimila. Uzela sam dva slobodna dana i s cijelim svojim timom stigla u Beograd. Osjećala sam se kao da idemo na mali maturalac. Bilo je malo naporno, ali sve smo stigli snimiti u nekih 15 sati - kaže Maja, kojoj je od svih pet razdoblja najdraža sadašnjost.

- S dugom, plavom, seksi kosom, jer to sam ipak ja - dodaje Maja.

Pjesma govori o dvoje zaljubljenih, ali zauzetih ljudi koji zajedno čine opasnu kombinaciju, a za koju su zaslužni hitmejkeri Neno Ninčević kao autor teksta te Miro Buljan koji potpisuje glazbu i aranžman. Kad je Sandi Cenov poslušao pjesmu, odmah je pomislio na Maju.

- Kako sam pišem pjesme, tako sam malo nepovjerljiv prema drugima, no Miro je sjajan kompozitor i dobar prijatelj. Kad sam poslušao pjesmu, odmah sam rekao da je ovo kao stvoreno za Maju i mene. Rekao sam Miri Buljanu da želim Maju i nikog drugog. Ako neće Maja, otpjevat ću je sam. Hvala Bogu, Maja nije ni sekunde razmišljala, odmah je pristala - kaže Cenov, a Maja se slaže.

- Pjesma je pitka i pjevna, konačno najnormalnija pjesma bez drugih budalaština, nekih kompjutorskih uređivanja, pjeva se normalno kao nekad - zaključuje Šuput Tatarinov.