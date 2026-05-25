Maja Šuput i Šime Elez prekinuli

Poznata pjevačica Maja Šuput komentirala je za Showbuzz transformaciju Davida Balinta u nju u novoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' i priznala da se jako zabavila.

- Meni je to bilo fantastično! Ja sam pola nastupa držala ruke preko očiju, kao da gledam sebe pa me strah da ne vidim nešto što ne želim vidjeti. Baš smo se nasmijali. Bila sam tako nabildana, tako jaka, tako visoka... Ma top sam bila! - prokomentirala je.

Foto: Instagram

Na pitanje što Šime Elez, prošlogodišnji 'Gospodin Savršeni' kaže na cijelu transformaciju, Maja je šokirala odgovorom:

- Moram priznate da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi se se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu - objasnila je.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Maja i Šime zajedno su surađivali na spotu za njenu pjesmu 'Nisam ja za male stvari', nakon čega ih se moglo često vidjeti zajedno. Već neko vrijeme su se obožavatelji pitali što se događa s njih dvoje, obzirom da na društvenim mrežama nisu objavljivali zajedničke fotografije.