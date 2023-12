Maja Šuput o prvom susretu s Nenadom: 'Nisam znala ni tko je, ali je toliko dobro mirisao...'

Pjevačica Maja Šuput (44) od 2019. je u braku s Nenadom Tatarinovom, a jednom je prilikom za Happy FM otkrila kako su se upoznali.

- Nenad je radio kao voditelj jednog hotela u Šibeniku, a ja sam kao veliki putnik odabrala baš tamo spavati nakon jednog nastupa. Uvijek volim probati novo, posebno nove hotele - rekla je Maja.

Kao direktor hotela, Nenad ju je došao pozdraviti. Na prvu ga nije doživjela.

- Nisam niti znala tko je to bio, ali je odlično mirisao. Pitala sam na recepciji tko je gospodin koji me pozdravio, a oni su mi rekli da je to direktor - rekla je pjevačica.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Bila sam tamo tri-četiri dana, on je bio jako poslovan, ljubazan, poslao bocu šampanjca, ali bez upucavanja - pričala je.

U hotel je dolazila još dvije godine, ali je tek treće između nje i Nenada zaiskrilo.

Foto: Instagram

- Imala sam slobodnu večer, došla sam s prijateljicom i on nas je pozvao na zabavu kraj bazena. I on je opet lijepo mirisao, valjda smo osjetili tu neku kemiju, možda jer smo oboje bili slobodni, ljeto, more i eto... - prisjetila se.

Maja i Nenad danas imaju sinčića Blooma, a on više nije direktor hotela gdje su se upoznali.

- Istina je kako gospodin Tatarinov više nije naš djelatnik. Razloge ne bismo objašnjavali - rekli su nam iz hotela 2018.