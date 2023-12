Četiri brata iz Italije oduševila nastupom u 'Supertalentu', a Maja ljubomorna na plesačice

Na scenu 'Supertalenta' stupila su braća koja su svojom energijom i pjesmom osvojila Majino srce i prvi ovogodišnji zlatni gumb. Oni su glazbena skupina Esteriore brothers koju čine četiri brata – Mimmo, Amedeo, Piero i Gabriele.

- Presretni smo što smo došli do polufinala u Hrvatskoj. Nismo to očekivali, bilo je to nevjerojatno iznenađenje. Maja je izgledala fantastično u toj crvenoj haljini. Sviđa mi se, jako je simpatična i pristupačna. Zlatni gumb, majko mila... - prisjetila su se braća Esteriore audicijske emisije.

Foto: NOVA TV

Prisjetio se i Gabriel kada ga je Maja poljubila.

- Kako ne bih bio sretan, bio je to nevjerojatan trenutak - rekao je.

- Kada je on nosio Maju, sve žene sada sanjaju da dođe Piero i da ih ovako nosi - zaključili su prisjetivši se trenutka kad je Maja završila i u naručju jednog od braće.

Foto: NOVA TV

Prije polufinalnog nastupa braća su priznali da su postali poznati u Hrvatskoj zahvaljujući upravo Supertalentu.

- Javljaju nam se mnogi, među njima je puno žena naravno, njemu, njemu, žele se oženiti za njega, on će oženiti Hrvaticu. Pišu nam na hrvatskom volim te - ispričala su braća.

Otkrili su i što su pripremili.

- Od nas mogu očekivati jedan sjajan nastup, energiju, glazbu, bit će opet jako zabavno na pozornici Supertalenta - rekli su prije nastupa.

Nakon nastupa Maja ih je pohvalila.

Foto: NOVA TV

- Moram reći da večeras izgledate fantastično. Još ljepše nego na audiciji, jako talijanski, seksi, lijepo i zavodljivo, u vašem stilu. Bilo je sjajno, po prvi put sam bila ljubomorna i to na plesačice, jer ja želim biti pored vas - priznala je Maja.

- Bilo je vrlo talijanski, ne samo izgled, nego i zvuk i energija. Možda samo malo trebate raditi s vokalnim trenerom - primijetila je Martina.

Foto: NOVA TV

- Mislim da ste jako dobro pjevali, a na to što se četiri brata tako zajedno zabavljaju sam ljubomoran - priznao je Fabijan.

- Rekao bih da ste donijeli dobru i lijepu atmosferu u naš studio, a ako tražite vozača ili zabavnog menadžera, javljam se - zaključio je Davor.