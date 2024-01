Maja Šuput za 24sata: Poslala sam sinovu odjeću na Korčulu, samohranom ocu četvero djece

Moj sin ima previše igračaka i odjeće za jedno dijete. Neke komplete odjene čak samo jedanput. Šteta je baciti odjeću kad je preraste. To bi stvarno bio grijeh, govori nam Maja Šuput Tatarinov. Pjevačica je ponovno donirala odjeću svog sina. Kako je htjela da njezina donacija ode u dobre ruke, zamolila je obožavatelje za pomoć.

- Početi novu godinu sa dobrim djelima naša je odluka. Uvidom u ormare shvatili smo da već neko vrijeme nismo darivali robicu, a znamo da ima netko kome treba. Spakirali smo puno robice, cipelica i igračaka i spremni smo poslati od srca. Samo nam treba prava adresa pa pišite - poručila im je Maja.

Foto: Instagram

Odjeća ide obitelji s Korčule

Nije puno prošlo i obožavatelji su našli rješenje. Početkom siječnja cijela Korčula ostala je zavijena u crno nakon iznenadne smrti mlade Silvestre Šain (36), iza koje su ostali četvero djece i suprug Ivo. Jakica (11), Petra (8), Matej (5) i jednomjesečni Ivan.

- Majo, šalji na Korčulu. Možete poslat samohranom ocu na Korčuli. Ostao je bez supruge. Ima četvero djece, a najmlađe ima par mjeseci. Za samohranog oca sa Korčule - predlagali su joj. Pjevačica se s njima složila.

- Napravili smo dobru stvar. Odjeća i igračke idu obitelji samohranog oca na Korčuli. Ubacila sam i kozmetiku i nešto hrane jer je riječ o maloj bebi. Treba svakome pomoći, a ovo je najmanje što mogu napraviti - kaže nam Maja.

Dodaje da se ugodno iznenadila kad su joj iz dostave javili da i oni žele sudjelovati u tome.

Foto: Instagram

- Rekli su: 'Mi vam to nećemo naplatiti'. Zar nije to divno? Netko pokrene i svi se žele uključiti u dobro djelo - govori pjevačica.

Igračke uglavnom doniraju dječjim bolnicama

Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL

Doniranje odjeće i igračaka za djecu obitelji Tatarinov nije strano.

- To radimo otkad se sin rodio. On to zna i veseli ga to. Igračke uglavnom idu u dječje bolnice, a odjeću uvijek raspodijelimo - kaže Maja.