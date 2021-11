Riječanka Nina Radović (14) sinoć je u studiju 'Supertalent' showa stvorila zabavnu atmosferu.

Ninin talent je pisanje pjesama, pjevanje i sviranje, a žiriju se na pozornici uz ukulele odlučila predstaviti pjesmom 'Just the two of us'.

Osim ukulela, Nina svira violinu, violu, klavir i gitaru te uz to sve trenira suvremeni ples.

- Jako nešto specifično imaš u svom glasu. Super korespondiraš sa svojim instrumentom i dovoljno si me zaintrigirala da bih te htjela ponovo čuti - poručila je Martina Tomčić.

Nakon Martine, Ninin nastup komentirao je Davor Bilman.

- Davore, je li tebe ovo dirnulo? - pitala ga je operna pjevačica, a on joj je odgovorio potvrdno.

- Meni je bilo sve podosta forkasto to što si napravila. Bila si skroz opuštena i glas mi je bio dobar, čak pripadaš u jedno povijesno razdoblje dok su ljudi bili opušteni, imali dugu kosu, družili se i veselili - rekao je.

Njegov opis 'forkasto' privukao je pažnju cijelog žirija, posebice Martine koja ju je ponavljala za njim.

- Pa malo brže, žena će umrijeti koliko stoji tu, koliko si ti dosadan - prekinula je Bilmana Maja Šuput.

Žiri je oko odluče o prolasku bio jednoglasan.

- Ali stvarno, kad glasamo, mi svi kažemo 'da' ili 'ne', eventualno dodamo još nešto, ali ti... Ti uvijek nešto zakompliciraš, ne vidiš li to? - rekla je Martina Davoru, a on joj je odgovorio:

- Pa to je jer inače ne mogu doći do riječi od vas dvije.

- Ma joj, zagrli ga - rekla je Martina Maji koja sjedi odmah kraj Bilmana.