Maja uživa na bazenu: Uskočila u badić pa 'izbacila' stražnjicu...

Pjevačica je prethodno najavila kako joj se većina nastupa pomaknula na sljedeću godinu. Sada iskorištava slobodno vrijeme kada se može odmoriti i opustiti u svojem uvijek natrpanom rasporedu

<p>Nakon što je završila karantena, svatovska pjevačica <strong>Maja Šuput Tatarinov </strong>(40) punom se parom 'bacila' na posao. Jedva je dočekala da ponovno zapjeva na svadbama. Najviše joj je nedostajao njezin bend i ludovanje do sitnih sati. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Hrvatice prije estetskih popravaka'</strong></p><p>No između svih obaveza koje ima, Maja uvijek nađe vremena za odmor. U svom gustom rasporedu izdvojila je nekoliko dana i sa suprugom <strong>Nenadom Tatarinovim</strong> (36) otišla u Rovinj gdje se brčka u bazenu i sunča.</p><p>Na društvenim je mrežama podijelila nekoliko fotografija. Između ostalih, objavila je fotografiju na kojoj pozira u bijelom kupaćem kostimu zanimljivoga kroja. </p><p>- Vitamin D i pogled u daljinu - napisala je Šuput kratko u opis fotografije gdje leži na trbuhu pa je tako istaknula stražnjicu. </p><p>Njezini pratitelji pisali su joj komentare na račun njezinoga izgleda.</p><p>- Ti si iznad vrha, božanstvena si - pisali su joj, a neki su joj u komentarima uputili želje da dođe pjevati u njihov grad. </p><p>Nakon kupanja u bazenu, Maja i Nenad počastili su se večerom. Kuhanje kod kuće koje im je za vrijeme karantene postalo svakodnevica, supružnici su zamijenili restoranom. Maja je na Instagramu istaknula kako je to bila noć samo za njih dvoje. </p><p>- Golupčići, jako ste lijepi par - poručili su im Majini pratitelji. </p><p>A odmor će joj vjerojatno dobro doći ove godine, jer u narednoj 2021. ima posla preko glave.</p><p>- Devedeset posto dogovorenih svadbi prebačeno je za 2021., pa u idućoj godini mogu sam pomoliti Boga da preživim jer su se svadbe otprije dogovorene za 2021. povezale s odgođenima. Ispada da ću iduće godine pjevati na svadbama od svetka do petka. Samo ću to raditi. Postoji lista čekanja kod mene za iduću godinu, ljudi se trgaju i nude veće novce, što je sjajno. Ove godine su se vratile mladenke koje su se pod svaku cijenu željele udati, tako da ima termina - rekla je Maja nedavno za magazin Jutarnjeg lista Studio. </p>