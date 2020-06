Šuput: 'Dogovorila sam gaže za cijelu iduću godinu, a ljudi se natječu tko će mi više platiti'

<p><strong>Maja Šuput </strong>(40) nedavno je u Firenci izradila parfem kod čovjeka koji je mjesecima proučavao kakva je pjevačica i što voli, kako bi napravio miris koji je potpuno opisuje. No, osim što je svestrana pa proizvodi vlastite parfeme, prodaje natikače, mikrofone, sjedi u žiriju 'Supertalenta', Maja nema mira ni kad su nastupi u pitanju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatice prije estetskih korekcija</strong></p><p>Vjenčanja tijekom pandemije korona virusa nije bilo i mnogi su svoju odgodili, a sad se Maja vraća 'punom parom'. </p><p>- U subotu mi je prva svadba nakon tri i pol mjeseca. Prvi put nakon toliko vremena imam gažu, prvi put ću vidjeti bend i zaraditi novac za posao koji baš radim. Mislim da ću, u najmanju ruku, ovim mladencima skakati do plafona. Jako me zanima kako će to izgledati. Od subote mi kreću i svadbe i koncerti na otvorenom - rekla je Maja magazin Jutarnjeg lista Studio. </p><p>Rekla je i kako ima posla preko glave iduće godine.</p><p>- Devedeset posto dogovorenih svadbi prebačeno je za 2021., pa u idućoj godini mogu sam pomoliti Boga da preživim jer su se svadbe otprije dogovorene za 2021. povezale s odgođenima. Ispada da ću iduće godine pjevati na svadbama od svetka do petka. Samo ću to raditi. Postoji lista čekanja kod mene za iduću godinu, ljudi se trgaju i nude veće novce, što je sjajno. Ove godine su se vratile mladenke koje su se pod svaku cijenu željele udati, tako da ima termina - priča Maja. </p>