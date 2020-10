\u00a0

Od najveceg srca hvala SVIMA na prekrasnim komentarima, cestitkama, pozivima, mailovima, privatnim porukama( nisam ni znala da toliko ljudi ima moj broj \ud83d\ude02) i na svim divnim zeljama koje su me toliko raznjezile \ud83d\udc9e\ud83d\udc9e Hvala vam, zaista je prekrasno ovako zajednicki pozeljeti dobrodoslicu bebi \ud83e\udd70\ud83e\udd70\ud83e\udd70 Decorated by @nts_events Photo @petrariaa





A post shared by majasuput (@majasuput) on Oct 8, 2020 at 12:02am PDT