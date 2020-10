Maja VS. Sanja: Nije me ubola u srce, ubola mi je u moje pleme!

Moja potreba za reakcijom proizlazi iz djetinjstva, iz moje profesionalne karijere, odrastala sam u jednoj patrijarhalnoj okolini u Dalmaciji gdje je muškarac uvijek vrjedniji od žene, rekla je Maja

<p>U najnovijoj epizodi 'Farme' odabir drugog dueliste započeo je u pozitivnom tonu. <strong>Marina</strong> ja naglasila kako joj to izrazito teško pada, no igra je igra i odlučit će se za nekoga al pari sebi te je odabrala<strong> Sanju</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ena Friedrich na 'Farmi'</strong></p><p>- Ja te biram upravo iz tog razloga, jer si jaka žena, jer si žena koja drži konce u rukama, pod kontrolom, i ne daš mira nikome ovdje i vjerujem da ćemo se ja i ti dobro složiti u areni - poručila je Marina.</p><p>Sanja je kazala kako je znala da Marina neće uzeti nekoga od muškaraca u dvoboj.</p><p>- Dečki su radna snaga koja mora biti, oni moraju potegnuti jače poslove, žene su tu leteći dio - dodala je Sanja što je zasmetalo <strong>Maji</strong> koja se nije libila jasno iskazati svoj stav.</p><p>- Moram spomenuti da su na našem brodu neprestano Dora i Keti, dakle kao jednaka al pari snaga muškarcima maksimalno koliko mogu, tako da ne mogu ovo slušati, leteći poslovi, žene, žene rade sve! - kazala je Maja te kasnije objasnila svoju burnu reakciju:</p><p>- Što se tiče Sanje i njezine izjave za stolom vezane za mušku snagu, za omjere, isticanja pojedinog roda, pa nije me ubola u srce, ubola mi je u moje pleme! Moja potreba za reakcijom proizlazi iz djetinjstva, iz moje profesionalne karijere, odrastala sam u jednoj patrijarhalnoj okolini u Dalmaciji gdje je muškarac uvijek vrjedniji od žene i što god da se napravi, žena se stavlja u inferioran položaj, što je meni kao mladoj ženi jako smetalo i smatrala sam to velikom nepravdom. Moj impuls je bio izazvan prvenstveno mojim životom, mojom pričom i osjećajem da žena već jednom treba dati podršku ženi, dakle ako postoji četiri muškarca, a ti si žena i dvije žene su na brodu, pa daj spomeni i te dvije žene na brodu!</p><p>Sanja je pak kazala kako je Maja mlada djevojka koja je vesela i zaigrana te kako su one ipak žene s iskustvom i znaju što nose stvari kroz život.</p><p>- Ona će doći u naše godine, mi u njezine ne, pa eto, zato mi to gledamo drugačije - dodala je.</p><p><strong>Dora</strong>, koju je Maja u raspravi spomenula, također je komentirala Majinu reakciju. Prema njoj, i ona smatra kako su mlade žene podcijenjene, ali smatra kako ipak ne treba sve uzimati k srcu.</p><p>- Razumijem Majinu reakciju, ali mislim da ne treba oko toga praviti toliku buku jer stvarno poštovanje se ukazuje. Čak može i biti dobra taktika, zadržimo muškarce jer zašto bih se ja mučila - kazala je i dodala: 'Ovdje je sve stvar taktike, ja tako sad gledam i taktiziram. Super smo si mi sad tu svi, ali zna se zašto smo mi ovdje, 500 tisuća kuna'.</p><p>Nakon što je prošao sastanak, dvije duelistice spakirale su svoje stvari i preselile se u kućice za dueliste.</p><p>- Kada sam vodila prve dueliste u kućicu nisam mislila da ću ja biti sljedeća koja će završiti u njoj. Ne vjerujem da će biti neki strah od mene preveliki što se tiče drugih kandidata, ali mislim da će i dalje igrati na igru da me maknu van - kazala je Sanja koja se nada kako će se iz dvoboja vratiti kao pobjednica, dok je Marina dodala: 'Sve je u Božjim rukama!'.</p>