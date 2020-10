Na Farmi se slavio rođendan, Marina postala prva duelistica

To što sam ja pobijedila znači da sam sigurna. Sad mogu spavati mirno jer znam da me ne mogu birati za dvoboj, sa smiješkom na licu je govorila Zdenka

<p>Novi tjedan, novi gazda, pa i novi duelist. Prince je kazao kako mu je jako teško odabrati duelista, pa se poslužio metodom papirića i, kako je kazao, nakon dugog razmišljanja tri puta mu je isplivalo Marinino i odlučio je nju poslati u dvoboj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trudna Ena napustila Farmu prvi dan </strong></p><p>Prva duelistica Marina, kaže, nije razočarana, ovo je na neki način čak i očekivala.</p><p>- Jedan od univerzalnih zakona svemira se zove zakon privlačenja, pa ono što i misliš, to ti se i dogodi. Dakle, masu puta mi ne znamo iz dubine duše, podsvijesti što je to želja. Masu stvari ne znamo što želimo i tako nam se neke stvari događaju i ne osvješćujemo ih - izjavila je Marina i zaključila:</p><p>- Ja vjerujem da je ovo negdje moja podsvjesna želja. U svakom slučaju sve je ovo igra, i svatko ima neki svoj zadatak ovdje, a to će osvijestiti u interakciji s drugima.</p><p>Nakon odabira duelista, Marina se odlučila povući i sabrati svoje misli. Zdenka pak smatra kako ju je 'sami Bog' spasio da Prince nju odabere za duelisticu, a kaže i kako vidi da se on dosta promijenio otkad je postao gazda.</p><p>- Muški igraju igru jer žele nas žene izbaciti van. Ja da se pridružim tom klanu, ne dolazi u obzir. To je sve igra psihe. Mislim da bi mi mlađe generacije mogle zabiti nož u leđa - priča. </p><p>Na farmu je stigao mentor Jure te odveo nekolicinu farmera u branje smokvi, a kada su se vratili stigao je i Frano jer je farmere čekala druga borba za imunitet. Ovoga puta u pitanju je bilo bacanje potkove, a za borbu imuniteta Prince je odabrao Zdenku i Sanju.</p><p>U prvoj rundi niti jedna potkovom nije pogodila žicu u zemlji, pa je pobjednicu odlučila sljedeća runda, a slavila je Zdenka. 'To što sam ja pobijedila znači da sam sigurna. Sad mogu spavati mirno jer znam da me ne mogu birati za dvoboj' odahnula je, a ni Sanja nije djelovala pretjerano zabrinuta: 'Nema straha tu. Naravno da se budi osjećaj da bi mogla biti drugi duelist, ali što bude', kazala je.</p><p>Na Farmi je proslavljen i prvi rođendan, a slavljenik je bio Stjepan koji je napunio 30. rođendan.</p><p>- Bio sam sretan, nisam naviknuo da ujutro ima toliko ljudi. Saživio sam tu s farmom, sve manje idem u osamu, što je dobar znak. Ja sam inače tip kojem treba malo više da se povežem s ljudima i nisam uvijek na prvu - izjavio je te dodao kako se najviše povezao s Marinom te će mu biti žao ukoliko napusti farmu: 'Imamo neke zajedničke teme oko umjetnosti i neka slična razmišljanja', dodao je.</p><p> </p><p> </p>