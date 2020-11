Maji Bajamić prekipjelo: 'Nisam robot, svima nam treba odmor'

Maja se usprotivila gazdarici Zdenki i rekla joj kako njoj i ostalim farmerima treba odmora. Zdenki se nije svidjelo njezino ponašanje, a potom je Dori priznala kako se iznervirala

<p>Kod gazdarice <strong>Zdenke</strong>, zna se, nema odmora dok traje obnova. Farmeri rade po cijele dane te su na izmaku snage, a <strong>Maja</strong> je tome odlučila stati na kraj te je od gazdarice zahtijevala odmor.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Nisam robot i želim svome tijelu odmor, želim svome tijelu dobro i ovoj zajednici. Ako ja nisam dobro ne mogu ni dati zajednici - kazala je Maja i dodala:</p><p>- Evo, nisam ja jedina, i Katarinu boli koljeno, Saša ima migrene, a on je isto pao, Andrijana ima hematom na zglobu jer joj je pala šipka. Nisam samo ja u pitanju, već cijela ta grupa ljudi koja je izmoždena.</p><p>Gazdarici Zdenki nimalo se ne sviđa Majino ponašanje te se požalila <strong>Dori</strong> koja je stala na njezinu stranu.</p><p>- Iznervirala sam se, to je ispalo kao da ja njih tjeram, kao da su robovi, ali ja sam gazdarica i imam pravo odrediti kada će se raditi! - izjavila je Zdenka, a Dora je komentirala:</p><p>- Ide mi na živce to što je Maja izričito od Zdenke tražila odmor, kao previše radimo, nema odmora, ona nas samo tjera. To je baš ono agresivno priopćila Zdenki.</p><p>Maja se pak ne slaže da je agresivno pristupila te smatra kako se treba založiti za zajednicu i ukazati Zdenki na posljedice njezine čvrste ruke.</p><p>- Ne živimo svi njezin tempo. Ona nikada ne odmara, nema kod nje ni 10 minuta odmora. Ako se nastavi ovakav tempo bez imalo odmora, ljudi će ovdje početi hodati kao zombiji - zaključila je Maja.</p><p> </p>