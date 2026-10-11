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Majin rođendan u Beogradu! Evo kako je izgledalo slavlje na kojem je pokazala novog dečka

Piše 24sata,
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Majin rođendan u Beogradu! Evo kako je izgledalo slavlje na kojem je pokazala novog dečka
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Foto: Instagram/Maja Šuput
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Maja je na Instagramu podijelila fotografije iz beogradskog restorana smještenog na ušću Save u Dunav, a na nekima se s Emilom ljubi i izmjenjuje nježnosti

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Pjevačica Maja Šuput (47) ne prestaje slaviti rođendan, a veselje se nastavilo u Beogradu. Tamo se okupila s prijateljima, a pokazala je novog partnera Emila Tedeschija mlađeg. Posebnu pozornost privukli su nježni prizori s 16 godina mlađim poduzetnikom.

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Foto: Instagram/Maja Šuput

Maja je na Instagramu podijelila fotografije iz beogradskog restorana smještenog na ušću Save u Dunav, a na nekima se s Emilom ljubi i izmjenjuje nježnosti. 

Foto: Instagram/Maja Šuput

Za večernji izlazak Maja je odabrala efektno modno izdanje, a u slavljeničkom društvu bili su i njezini bliski prijatelji, među kojima je i stilist Marko Grubnić. 

Foto: Instagram/Maja Šuput
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Slavlje se nastavilo i sljedeće večeri, kada je Maja ponovno objavila fotografije iz izlaska s prijateljima i Emilom. Za tu je prigodu odabrala kratku crvenu haljinu sa šljokicama, a njezine objave dale su naslutiti da rođendanskom veselju još nije došao kraj.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Maja Šuput podijelila je i jutarnju fotografiju s Emilom iz beogradskog hotela, a lice je poduzetnik prekrio maskom popularnog crtića. Uz fotografiju je kratko napisala 'Just #emil', a čini se da par i dalje uživa u zajedničkom vremenu u Beogradu.

Foto: Instagram

Večer prije toga, Maja je odabrala blještavo izdanje u kojem nije prošla nezapaženo.

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Foto: Instagram

Šuput i Tedeschi mlađi u rujnu su zajedno otputovali u London povodom njenog rođendana, a sve je snimio naš čitatelj.

Foto: Instagram

- Na prijavi za let su baš bili posebno bliski, zagrlili su se i čak su se ljubili neko vrijeme. Ne znam kamo putuju, ali Maja je u jednom trenutku slikala onaj veliki pano na kojem pišu polasci letova. Inače su jako opušteni oboje, drže se za ruke, smiju se i baš djeluju zaljubljeno - rekao je čitatelj. Bio je u njihovoj blizini pa nam je ispričao što su radili.

Foto: Instagram

- Evo upravo gledam u njih, jako su blizu mene. Doručkuju u salonu za prvu klasu i sami su unutra. Netko od njih pije vino, a netko mineralnu - ispričao nam je čitatelj 24sata. Prijatelji para rekli su nam tada kako je najvažnije da on nju voli.

Foto: Instagram

Emil Tedeschi mlađi sin je hrvatskog poduzetnika Emila Tedeschija, a svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti. Iza sebe ima brak s Nikom Perenčević, s kojom ima sina, dok Maja iz braka s Nenadom Tatarinovim ima sina Blooma.

*uz korištenje AI-ja

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