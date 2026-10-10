VRUĆE NOĆI Maja Šuput u klubu ljubila novog dečka, Emila Tedeschija mlađeg! Ovo su fotke

Maja Šuput još uvijek nije završila sa proslavom svog 47. rođendana, a tulum u Beogradu iskoristila je i da svijetu predstavi novog dečka - Emila Tedeschija mlađeg.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Maja i Tedeschi mlađi snimljeni su nedavno u zračnoj luci u Zagrebu, no nijedno do sada nije potvrdilo nagađanja da su u vezi. Fotografijama s proslave u Beogradu na kojima se ljube u društvu prijatelja, par je konačno potvrdio ono što se već neko vrijeme nagađa.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Šuput i Tedeschi mlađi u rujnu su zajedno otputovali u London povodom njenog rođendana, a sve je snimio naš čitatelj.

- Na prijavi za let su baš bili posebno bliski, zagrlili su se i čak su se ljubili neko vrijeme. Ne znam kamo putuju, ali Maja je u jednom trenutku slikala onaj veliki pano na kojem pišu polasci letova. Inače su jako opušteni oboje, drže se za ruke, smiju se i baš djeluju zaljubljeno - rekao je čitatelj. Bio je u njihovoj blizini pa nam je ispričao što su radili.

- Evo upravo gledam u njih, jako su blizu mene. Doručkuju u salonu za prvu klasu i sami su unutra. Netko od njih pije vino, a netko mineralnu - ispričao nam je čitatelj 24sata. Prijatelji para rekli su nam tada kako je najvažnije da on nju voli.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Maja Šuput nedavno je prekinula vezu sa Gospodinom Savršenim Šimom Elezom s kojim je bila oko godinu dana. Maja je krajem svibnja za Showbuzz ispričala kako su već neko vrijeme živjeli svatko svoju realnost. Poručila je i kako svaka priča ima svoj početak i kraj. Prije nego je upoznala Šimu, ljubila je poduzetnika Nenada Tatarinova s kojim je bila i u braku šest godina. Početkom lipnja prošle godine objavila je vijest o razvodu.

- Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu "hvala ti na svemu i sretno dalje". Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim - napisala je te dodala kako je njihov sin Bloom najveći prioritet.

- Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim - napisala je tada Maja. Par se upoznao 2017. godine, a zaručili su se nakon 5 mjeseci veze. Zaruke su objavili s Maldiva. 'Dan kad sam rekla da', napisala je kratko Maja uz romantičnu fotografiju. Raskošno vjenčanje uslijedilo je u svibnju 2019. u Balama u Istri.

Emil Tedeschi mlađi, sin je poduzetnika Emila Tedeschija, i za razliku od svoje nove djevojke, nije toliko medijski eksponiran. Bio je u braku sa 17 godina starijom Nikom Perenčević, kćeri poduzetnika Mihajla Perenčevića. Par se prošle godine rastao. Vjenčali su se 2019. godine na Malom Lošinju. Mladoženja je za svog kuma odabrao dugogodišnjeg prijatelja Darena Pučara, a mladenka blisku prijateljicu Ivu Čović Rogić. Na svadbi su goste zabavljali Tony Cetinski, Gibonni i Massimo Savić.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Tri godine kasnije su dobili sina kojeg su nazvali Emil, po ocu i djedu. Za njihovu vezu pročulo se 2017. godine, a razlika u godinama nikada im nije predstavljala problem. Nika iz prethodnog braka ima i tri kćeri, a Emil je prije Nike ljubio kći nogometnog trenera Nikole Jurčevića, Lanu.

Tedeschi mlađi je inače u centar medijske pažnje završio i 2022. godine kada se lažno predstavio ne bi li zaustavio trajekt na relaciji Valbiska-Merag. Nazvao je broj za hitne službe 112 te se lažno predstavio kao osoba iz osiguranja premijera i tražio da policija zaustavi isplovljavanje trajekta. Kasnije je završio na policiji u Malom Lošinju, gdje je priznao što je učinio. Prema pravomoćnoj presudi Općinskog suda u Crikvenici, trebao je platiti novčanu kaznu.