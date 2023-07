Majin tajni život na visokoj nozi: Nogometaši su prošlost, danas ljubi 20 godina starijeg

Ljubila je nogometaše dok je bila manekenka. I davala se iskreno u te odnose. No to nije bilo to. U njezinu slučaju pokazalo se kako manekenke i nogometaši nisu baš uvijek na istoj životnoj stranici, pa posljednjih godina Maja Cvjetković Kević (37) ne bi mogla zamisliti ljepši život od onoga kakav gradi s dalmatinskim biznismenom Andrijom Kevićem. Ni razlika od 20 godina ne uspijeva im, pričaju nam prijatelji para, to ni na kakav način poljuljati.