Majka Honey Boo Boo uhićena: Potukla se, u autu našli crack...

Reality zvijezda June Shannon (39), mama djevojčice Alane (13), poznatije kao Honey Boo Boo uhićena je sredinom ovog tjedna zbog posjedovanja droge, točnije cracka i kokaina. Uz drogu pronađeni su igla, cijev te lula za pušenje, piše Daily Mail.

June je uhićena na benzinskoj postaji u Alabami, nakon što se potukla s dečkom Genom Doakom (42). Vlasnik benzinske postaje nazvao je policiju kad je vidio tučnjavu između June i Genoa, a policija je na licu mjesta napravila pretres osobnog vozila te pronašla zabranjene supstance.

39-godišnja Amerikanka skrivala je lulu za pušenje u džepu kombinezona kojeg je nosila te otvoreno priznala kako ju koristi za konzumiranje druge. Policija je zaplijenila osobno vozilo u kojem je pronađena droga. Geno Doak optužen je za obiteljsko nasilje, posjedovanje zabranjenih supstanci i pribora za korištenje, dok je June također optužena za posjedovanje zabranjenih supstanci i pribora za korištenje.

Za posjedovanje zabranjenih supstanci savezna država Alabama određuje kaznu zatvora od jedne do deset godina te novčanu kaznu u iznosu od 15.000 dolara, odnosno 96.000 kuna.

June i Geno u vezi su tri godine, a reality zvijezda poznata je po emisija 'Here Comes Honey Boo Boo' i 'Mama June: From Not To Hot' čija se treća sezona premijerno počela pokazivati samo nekoliko dana nakon njezinog uhićenja. U reality showu June pokušava izgubiti višak kilograma i okrenuti se zdravom načinu prehrane.

Najveću popularnost donijela joj je kćer Alana, poznatija kao Honey Boo Boo koju su proslavila dječja natjecanja u ljepoti 'Toddlers&Tiaras'. Osim Alane, June ima još troje djece Lauryn (19), Jessicu (22) i Annu (24).