Majka ju tjerala bude na dijeti: 'U Parizu vole mršave djevojke'

Gigi (24) i Bella Hadid (22) trenutačno su jedne od najuspješnijih manekenki, a prije no što su počele šetati modnim pistama, bile su u showu 'The Real Housewives of Beverly Hills' s majkom Yolandom Foster (55). Mnogi gledatelji su zaboravili na show, no internetom su ponovno počele kružiti snimke pa su ostali zgroženi tretmanom koji su sestre imale.

Gigi je željela biti odbojkašica, no njezina majka je bila protiv toga.

- Odbojka je muževan sport, a manekenstvo je ženstveno. Odbojkašice treniraju po četiri sata na dan pa su njihova tijela velika i nabildana. Jedu kao muškarci, a ja želim da se ona razvije kao žena - rekla joj je majka. Naglasila je da se ponekad mora odreći stvari koje voli.

Manekenka ju je podsjetila da je u trećem razredu nosila košarkaške dresove u školu.

- Mislila sam da mi je kći lezbijka - odgovorila joj je majka.

Dok se Gigi pripremala za fotografiranje razgovarala je s Yolandom o rođendanu.

- Uzbuđena sam zbog hrane. Sve što ćemo pojesti je zapravo srčani udar, ali bit će tako dobro - ispričala je Gigi, a onda joj je majka odgovorila.

- Jednu večer ćeš biti loša, a onda se moraš vratiti na dijetu. U Parizu i Milanu vole mršavije cure - rekla joj je Yolanda.

Nakon što je isječak showa objavljen na YouTubeu, gledatelji su počeli kritizirati Yolandu.

- Koja je poanta zarađivati novac ako ne možeš pojesti komad vlastite rođendanske torte? - piše u komentarima.

- Kris Jenner sad se čini puno bolja nego Yolanda - zaključili su.