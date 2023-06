Majka srpske pjevačice naljutila se na nju zbog novih fotki: Daj djevojko vadi te trakice iz guze

Nataša Bekvalac (42) na društvenim mrežama podijelila je dio svog dopisivanja sa majkom Mirom. Srpska pjevačica njoj je pokazala kako će izgledati u novom projektu, a dobila je zanimljive komentare na odjeću.

- Nemam komentar - kratko je započela majka na što ju je Nataša upitala zašto je tako.

Foto: Instagram

- Dokle, djevojko, halteri?! Izvadi konačno tu traku iz dupeta. Ti si ozbiljan glazbenik radnik. Halo - poručila je dalje Mira, a pjevačica je imala spreman odgovor.

- Mama, ovo je 'showbiznis'. Pa nisam s uma sišla. Privatno izgledam kao domaćica, što i jesam. Mama, nije baš kao što izgleda. Kad se montira biće senzualno - objasnila joj je Nataša.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Međutim, Mira joj nije odgovarala.

- Okej, odgovori mi, sad me brineš - pisala joj je Nataša, ali uzaludno.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Inače, Nataša je nedavno za medije otkrila da je zaljubljena.

- Nisam zaledila srce, moje srce je vruće. Nisam zahtjevna, ali imam osjećaj kao da jesam. Imam simpatiju, ali mislim da on to ne zna. On je sa naših prostora, volim naše. Neću otkriti tko je jer ne bih voljela da preko medija sazna da mi je simpatija - rekla je za Telegraf.