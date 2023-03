Majke su izabrale: On je sigurno najseksi glumac svih vremena

Lanac kina 'Showcase Cinemas' napravio je istraživanje u kojem je zamolio više od 2000 majki da izaberu najseksi glumce u povijesti i omiljeni film, prenosi Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prvo mjesto, koje je do sada imao poznati komičar i glumac Robin Williams, zauzeo je Tom Cruise (60).

Foto: MARIO ANZUONI/Reuters/Hubert Boesel/DPA/PIXSELL

Tom Cruise, osim što je sada najseksi, ujedno je i najplaćeniji glumac. Prošle godine zaradio je 100 milijuna dolara zahvaljujući nastavku filma 'Top Gun'.

Foto: XPB/PRESS ASSOCIATION

Svoju je karijeru započeo u dobi od 19 godina u filmu 'Vječna ljubav', a glumio je u brojnim akcijskim filmovima, poput 'War of the Worlds', 'Mission Impossible', 'Minority Report', 'Edge of Tomorrow'.

Nakon, po mnogima, najseksi čovjeka na svijetu Robina Williamsa koji je zauzeo drugo mjesto, dolaze Tom Hanks, Patrick Swayze, Robert Redford, John Wayne, Harrison Ford, Morgan Freeman, Alan Rickman i Bradley Cooper.

Foto: Marc Aspland/The Times/NEWS SYND

Za najbolji film svih vremena, žene su izglasale mjuzikl 'Moje pjesme, moji snovi' iz 1965. godine u čijoj se glavnoj ulozi nalazi legendarna glumica Julie Andrews (87).

Drugoplasirani film bio je 'Titanic', a slijede Abbin mjuzikl 'Mamma Mia!', 'Zgodna žena', 'Prljavi ples' i 'Prohujalo s vihorom'.

Najčitaniji članci