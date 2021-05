Najbolja hrvatska tenisačica svih vremena, Iva Majloli (43), zadnjih nekoliko godina sudjeluje u organizaciji ruskog premijer turnira serije 500 u Sankt Peterburgu te zbog toga puno vremena provodi u Rusiji. Gostujući u Podcast Inkubatoru prisjetila se zanimljivih trenutaka iz svoje karijete te pričala o poznanstvima s tenisačima njezine generacije. Otkrila je i s kim je ostala u dobrim odnosima...

- Drago mi je što sam ostala u tenisu s ove druge strane i sad vidim koliko je i to teško organizirati turnire, dok igraš to uopće ne doživljavaš - rekla je Iva pa nastavila o osvajanju Roland Garrosa.

- Mislim da je Hingis bila u šoku, ja sam se koncentrirala i nisam vjerovala da se događa ono što sam cijeli život sanjala - ispričala je.

- Probaš raditi stvari koje ne znaš prva sam napravila hrpu grešaka i hrpu novaca je otišlo u propuh. Nije problem možete me popljuvati, ali ja uvijek kažem; ja sam sama sebi napravila sranje i idem dalje, stvaram dalje i vrijedna sam i sa svojim znanjem i iskustvom mogu puno više u nekim stvarima. Po meni je to život i ja to tako doživljavam - rekla je o svojim financijskim problemima, kojih je imala dosta te dodala kako je u sve išla srcem i iskreno.

Izbornica hrvatske Fed Cup reprezentacije prisjetila se izleta u glazbenim vodama i dueta sa Sandijem Cenovom, a i spačke koju joj je priredio Goran Ivanišević tijekom sudjelovanja na Olimpijskim igrama.

Naime, Goran je po njezinim vratima nalijepio fotke koje su izašle u jednom hrvatskom časopisu.

Iva je u podcastu rekla i kako želi povezati showbizz i tenis, ali još neće otkriti kako.

