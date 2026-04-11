Savršeni Petar i Anastasia nam otkrili: 'Ni udaljenost nas ne sprečava da budemo zajedno'

Da, jesmo, zajedno smo, potvrdio nam je Petar Rašić (29), model i jedan od Gospodina Savršenih. U finalu pete sezone RTL-ova showa Kragujevčanin je svoju posljednju ružu dao Zadranki Anastasiji. Do te odluke došao je nakon posljednjeg spoja, tijekom kojeg su napokon imali više vremena nasamo i otvoreno razgovarali o svemu što se događalo prethodnih dana. Među temama o kojima su razgovarali bila je i večer koju je proveo s Monikom, a Anastasiji nije bila jednostavna.

Upravo tad postalo mu je jasno da ono što ima s Anastasijom nije samo dio showa, nego nešto stvarno. Nedugo zatim stigao je red i na njegovu konačnu odluku, u kojoj je priznao da mu je stalo do obje djevojke. S Monikom je od početka gradio odnos, dok se s Anastasijom sve dogodilo neplanirano i iznenadilo ih oboje. Nakon što je donio konačnu odluku, njihov odnos nastavio se i izvan kamera, a danas funkcionira još bolje nego što je očekivao.

- Vjerovao sam i tijekom showa da će funkcionirati i da je ono što mi imamo stvarno. Tako da nakon showa mi se to sve potvrdilo i pokazalo da je još bolje nego što smo zamišljali - otkriva nam Petar.

Foto: Privatni album

Dodaje i kako su se njegovi bližnji ugodno iznenadili Anastasijom.

- Moji su se ugodno iznenadili, dosta sam pričao o njoj i našem odnosu nakon snimanja pa su je i na taj način uspjeli bolje upoznati. Ali primijetili su da je ono što se dogodilo među nama stvarno iskreno - ističe.

Foto: Privatni album

Nakon showa, kaže, nije bilo neugodnih iznenađenja.

- Dosta se dopunjujemo. Ta njezina brižnost prema meni i nježnost, opet surova iskrenost koju ona ima dosta mi odgovara tako da na taj način možemo imati zdravu vezu u kojoj ne prešućujemo stvari koje nam zasmetaju, nego pričamo i rješavamo probleme čim do njih dođe - priznaje.

Oko veze se, dodaje, ne mora posebno truditi jer sve ide prirodno i bez forsiranja.

- Naše iskre i naša priča je bila prirodna i iznenadna. U skladu sa tim i naša veza funkcionira prirodno i spontano. Lijepo se slažemo. Jedini izazov je ta udaljenost, ali to nas ne sprječava da budemo zajedno. Nekad mislimo da ćemo čekati po mjesec dana da se vidimo pa stjecajem okolnosti se vidimo i dosta ranije. Ako imamo neki problem, zajedno ga riješimo, ipak smo mi tim - ističe.

Foto: Privatni album

Privatne planove zasad drži za sebe.

- Jedino što mogu reći da oboje uživamo u svemu što nam se dogodilo i vrlo se radujemo što nam sutra donosi - kaže Petar.

Sličan pogled na njihov odnos ima i Anastasia.

- Show je bio pun izazova, ali bez obzira na to, sve se kod nas odvijalo brzo, iskreno i intenzivno. Ta je povezanost ostala i nakon showa, a u stvarnom je životu još jača. Stvarno sam sretna uz njega - priznaje.

Foto: RTL

Iako joj tijekom showa nije uvijek bilo lako gledati njegov odnos s drugim djevojkama, od početka je bila sigurna u ono što imaju.

- Imam tu neku dozu posesivnosti, ali ne u lošem smislu. Mislim da je normalno da kad nekog voliš, očekuješ lojalnost. U showu mi nije bilo lako, ali sam isto tako znala da ono što imamo Petar i ja nije nešto što se događa sa svakim. Kao što sam ja bila iznenađena tom energijom među nama, vjerujem da je i on - kaže.

Od početka joj je bila važna emocionalna zrelost, koju je kod Petra brzo prepoznala.

- Emocionalna zrelost mi je jako važna jer onda sve ide lakše. Petar to pokazuje kroz način na koji voli. Jako je pažljiv i nježan prema meni i uz njega se osjećam stvarno predivno - dodaje.

Foto: Privatni album

I ona kao jedini izazov izdvaja udaljenost, ali ne vidi je kao problem: "Od početka smo stalno zajedno kad god možemo. Jedino što tih tjedan, dva razdvojenosti nekad djeluju dulje nego što jesu i na neki način nam to samo pokaže koliko zapravo falimo jedno drugome".

Budućnost vidi uz njega, a svaki slobodan trenutak koriste kako bi bili zajedno.

- Nekako je sve s njim jako prirodno. Imam osjećaj kao da se poznajemo puno dulje i uz njega mogu biti potpuno svoja - zaključila je Anastasia.