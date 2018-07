Majstor borilačkih vještina je uspio približiti Istok Zapadu

Oni koji Brucea Leeja doživljavaju kao majstora borilačkih vještina moglo bi iznenaditi to što je njegova istinska strast bila filozofija. Još više iznenađuju razmjeri njegova poznavanja istočnjačke i zapadnjačke filozofije.

Foto: IMDB ODRASTAO U HONG KONGU Lee je rođen u Americi, a otac ga je poslao na školovanje u Hong Kong da upije kinesku kulturu

Do njegove pojave na velikim ekranima Azijati su u američkim filmovima glumili zločince, podređene radnike i komedijaše, a mršavi dječačić, pravog imena Lee Jun-fan, iz predgrađa Hong Konga postao je prva azijska superzvijezda koja je zauvijek promijenila njihovu percepciju u svijetu.

Foto: IMDB OBITELJ Sa suprugom Lindom Lee Cadwell dobio je sina Brandona, koji je postao svjetski poznat igrajući u filmu ‘Vrana’ 1993. godine

Čak i 45 godina poslije njegove smrti (20. srpnja 1973.) Leejeva popularnost jača je nego ikad. On nije bio samo veliki glumac i ikona borilačkih filmova nego i kulturni fenomen koji je utjecao na popularnu kulturu više nego itko dotad. U Hollywood je doveo cijeli jedan novi žanr filmova nakon kojih su gotovo na svakom uglu u Americi počeli nicati borilački klubovi, a svojom pojavom inspirirao je mnoge. Dvije velike ljubavi, filozofiju i borilačke vještine, povezivao je od rane mladosti.

Foto: IMDB WAY OF THE DRAGON iz 1972. bio je njegov redateljski prvijenac i posljednji film snimljen u rimskom Koloseumu

S filozofijom se upoznao u 13. godini kad je počeo proučavati kung fu, a nastavio se usavršavati na fakultetu u SAD-u učeći istočnu, zapadnu, antičku i modernu filozofiju kako bi spojio fizički i filozofski pristup u svoju vlastitu borilačku vještinu - Jeet Kune Do. Nije bio samo borac nego i mislilac koji je stvorio smjernice primjenjive ne samo na borilačke vještine nego na sve u životu što uključuje tjelesnost.

Foto: IMDB UMJETNIK ŽIVOTA Bio je borilački majstor po izboru i glumac po profesiji, ali se nadao da će se ostvariti i kao umjetnik života

Borbu je učinio zabavnom, dramatičnom, ali i osjećajnom, a mnogo je govorio samo kroz držanje tijela i pogled. Jednom je ozbiljno ozlijedio leđa dok je vježbao izrazito poseban pokret pa je tijekom oporavka napisao čak nekoliko knjiga o borilačkim vještinama, a svoje je učenje svaki put pokušavao uključiti u filmski scenarij. Koliku je posjedovao mentalnu stabilnost i borilački duh, potvrđuje to što je sa šezdesetak kilograma mogao raditi sklekove na samo jednom prstu, kao i sklekove s dodatnim 'stokilašem' na leđima.

Foto: IMDB ‘Igra smrti’ posljednje je filmsko ostvarenje Brucea Leeja

Prvi je na filmu koristio kung fu bez specijalnih efekata, a toliko je bio brz da su nakon snimanja morali usporiti njegove borbe kako bi izgledale što prirodnije na filmu. Da bi dokazao svoju brzinu, razvio je trik u kojem bi osoba držala novčić i zatvorila ruku, a u isto vrijeme Lee je uspijevao otvoriti dlan i čak zamijeniti taj isti novčić. Mnogi su ga izazivali, ali on bi uvijek iz okršaja izašao kao pobjednik. Često je trenirao velike borilačke zvijezde koji su kasnije postali slavni i jedini je pobijedio Chucka Norrisa, s kojim je nastavio razmjenjivati tehnike i ideje.

Foto: IMDB Na setu kultnog filma ‘U zmajevom gnijezdu’, koji se prikazuje na HRT2 9. srpnja, Bruce je proslavio 32. rođendan

- Tijekom snimanja jedne scene Bruce me slučajno udario štapom po glavi i sve mi se zacrnilo pred očima. Kada sam ih uspio otvoriti, Bruce je nastavio glumiti, no čim je redatelj zaustavio snimanje, pohitao je k meni, počeo se ispričavati i uzeo me u naručje. Nikad nisam bio plačljivko, no taj sam jedini put pretjerao u svojoj reakciji kako bi me Bruce Lee što dulje tješio – prisjeća se Jackie Chan, koji je tada bio mladi glumac.

Foto: IMDB Lee je govorio četiri jezika: engleski, kantonski, mandarinski i japanski

Lee je bio uspješni plesač i prvak Hong Konga u plesanju cha cha cha koji je tijekom vožnje brodom u SAD putnicima prvog razreda davao plesne poduke kako bi zaradio dodatni novac jer je u Seattle 1958. krenuo sa samo stotinu dolara u džepu. Unatoč nevjerojatnim borilačkim vještinama, bio je izraziti obožavatelj vatrenog oružja i posjedovao je osobnu zbirku u svrhu samoobrane, a kroz film je popularizirao azijsko hladno oružje nunchuck.

Foto: IMDB Prema istočnjačkim filozofijama, vježbanje je smatrao gubitkom energije ako mu svrha nije i postizanje emocionalne snage

Obožavao je trenirati uz glazbenu temu iz 'Nemoguće misije', a Carlos Santana jedan je od njegovih najvećih obožavatelja. Kad je Santana prvi put došao u Hong Kong, prvo je posjetio njegov memorijalni centar gdje mu je potom odao počast. Lee je bio veliki ljubitelj sapunica i ako bi propustio koju epizodu serije 'General Hospital', znao je nekoliko dana biti razdražljiv. Nama bliska zanimljivost je i što je u Mostaru, kao simbol solidarnosti, 2005. na njegov 65. rođendan postavljen prvi spomenik Brucea Leeja na svijetu.

Unatoč njegovoj kratkoj i vrlo uspješnoj filmskoj karijeri, Bruce Lee ipak nije poživio dovoljno dugo da osjeti svoj globalni utjecaj na kulturu. 'U zmajevom gnijezdu', njegov najveći film, objavljen je samo četiri tjedna nakon njegove smrti. Bio je to hit koji je stvorio superzvijezdu čiji je utjecaj nepovratno promijenio svijet. Njegov četvrti i posljednji film koji je snimio bio je prvi na engleskom jeziku i postavio ga je na svjetsku razinu.

Foto: IMDB Snimanje borbe s Chuckom Norrisom za film ‘Way of the Dragon’ trajalo je čak 45 sati

Lee umire u 32. godini od edema mozga i njegovu smrt smatraju izrazitom bizarnom. Dok su mnogi tvrdili da su krivi Oni (japanski naziv za demone), neki su smatrali da je bio proklet te da se to prokletstvo prenijelo i na njegova sina Brandona Leeja koji je ubijen tijekom snimanja filma 'Vrana' 1993.